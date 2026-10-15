Groane

LAZZATE – “Quando aprirà il nuovo asilo nido di via Misentasca a Lazzate? È la domanda che abbiamo portato in Consiglio comunale con un’interrogazione discussa il 29 settembre. Una domanda concreta, che riguarda le famiglie in attesa di poter contare su un servizio importante per conciliare lavoro e cura dei figli”.

Inizia così la nota della lista civica Lazzate in movimento.

“In data 4 luglio 2026, pochi giorni dopo la data indicata come ultimazione dei lavori, il Sindaco comunicava pubblicamente attraverso i social che “tra poco sarà realtà il nuovo Asilo Nido che garantirà posti riservati e tariffe agevolate ai residenti”;. Un messaggio che lasciava immaginare un’apertura vicina. A distanza di oltre due mesi, tuttavia, all’esterno della struttura erano ancora visibili reti di protezione, attrezzature e materiali edili. Da qui la richiesta di conoscere lo stato effettivo dell’opera e, soprattutto, i tempi di avvio del servizio.

Per comprendere la situazione è utile ricostruire i passaggi principali. Il Comune di Lazzate nell’anno 2024 ha aderito al piano per gli asili nido e i servizi per la prima infanzia finanziato dall’Unione europea attraverso Next Generation EU, ottenendo un contributo di 480mila euro per una struttura da 20 posti. Nel comunicare il finanziamento, il sindaco aveva evidenziato che la collocazione in via Misentasca avrebbe consentito una fruizione più comoda anche alle famiglie di Misinto.

Il costo indicato per l’intervento è pari a 695mila euro, di cui 215mila euro a totale carico del Comune di Lazzate, finanziati attraverso un mutuo.

Un elemento centrale riguarda il terreno sul quale sorge il nido, di proprietà del Comune di Misinto per il 30% e di Lazzate per la parte restante. Già nell’ottobre 2025 il sindaco di Misinto aveva manifestato la volontà di partecipare ai costi di costruzione e alla definizione degli atti necessari per mettere in funzione il servizio, chiedendo inoltre di concordare formalmente i posti riservati ai residenti dei due Comuni.

Dalle risposte fornite dal sindaco Andrea Monti in Consiglio comunale il 29 settembre è emerso che non esiste ancora una data certa di apertura. Il sindaco ha espresso l’auspicio di avere la struttura pronta nella primavera 2027, per arrivare a pieno regime nel successivo anno educativo. Si tratta, dunque, di una prospettiva ancora priva di un calendario definito.

Il bando per individuare il gestore, inoltre, non risulta ancora pubblicato. Secondo quanto riferito dal sindaco in Consiglio, la procedura è in attesa di chiarimenti sulla richiesta di Misinto di partecipare alla proprietà dell’edificio e sulle eventuali conseguenze per il finanziamento ricevuto.

Sono questioni importanti, che richiedono risposte precise. Proprio per questo ci chiediamo perché non siano state affrontate e definite per tempo, insieme alla programmazione dei lavori e dell’avvio del servizio.

Nel frattempo, le famiglie devono organizzare il lavoro, sostenere le spese e trovare soluzioni per i propri bambini: hanno bisogno di informazioni chiare e tempi attendibili.

Come lista civica LazzateinMovimento sollecitiamo le due amministrazioni a derimere ogni controversia e a trovare un celere accordo che porti all’apertura dell’asilo nel più breve tempo possibile”.

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