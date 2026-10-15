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«Dobbiamo fare in modo che il turista attratto da Milano, e che magari per ora solo di riflesso scopre il nostro territorio fermandosi a dormire per una notte, sappia invece quanto possiamo dare e quanto la nostra provincia possa essere anche una meta di più giorni per soggiorno, vacanza e scoperta delle nostre bellezze»: parole di Celeste Taiano, presidente del Consorzio Turistico della Provincia di Varese dallo scorso fine giugno, dal TTG Travel Experience, l’appuntamento per antonomasia legato al mondo del turismo in scena al Rimini Expo Centre di Rimini fino a domani, venerdì 16 ottobre.

Alla manifestazione di riferimento per il mercato turistico B2B dove si incontrano enti, agenzie, tour operator, operatori e piattaforme del settore, Taiano esplora nuove frontiere e usa parole diverse dalle solite per «fare del bene alla provincia di Varese, cercare nuovi turisti e collaborazioni, mettere in relazione gli operatori della filiera che possono scoprire una terra non più solo di passaggio».

Decisivo il rapporto con la metropoli e con la sua capacità attrattiva: «La nostra è una provincia che apre le porte a Milano perché ogni turista, prima di spostarsi, passa per prima cosa da noi grazie soprattutto a Malpensa – spiega Taiano – Dobbiamo fare in modo che la sua presenza non sia solo di passaggio e abbiamo tutto per poterlo convincere di quanto siano uniche, anche perché finora poco scoperte, le nostre bellezze e la capacità del territorio di regalare benessere».

I grandi eventi sportivi – «fin qui fondamentali per farci conoscere in Italia e nel mondo» – sono stati l’inizio di un percorso turistico e hanno «rappresentato una leva enorme perché capaci di attrarre non solo atleti e staff ma anche familiari, appassionati e amici che tornando a casa hanno raccontato a moltissime persone quanto si stia bene in provincia di Varese».

Si può aprire una prospettiva più grande prendendo spunto dal successo degli appuntamenti internazionali legati soprattutto a canottaggio, ciclismo ed eventi del ghiaccio: «Vanno sviluppati appuntamenti di alto livello legati al mondo del business, del benessere e dello star bene perché la nostra è una provincia rilassante, dove la gente può anche permettersi di non correre ma di camminare, riposare, vivere la natura e rilassarsi in modo sano» unendo identità, potenzialità e l’ambizione di chi può entrare in un orizzonte ancora tutto da esplorare. C’è sfida più bella per la nostra terra di continuare una scalata turistica che appare solo all’inizio e capace di sbocchi infiniti?