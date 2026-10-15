Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una nuova occasione di incontro e socializzazione per gli sportivi e i tifosi della Caronnese. Sabato 10 ottobre si è svolta la festa d’inaugurazione del nuovo Terzo Tempo Bar, il punto di ristoro dello stadio di corso della Vittoria, destinato a diventare un luogo di ritrovo per chi frequenta l’impianto sportivo.

L’iniziativa, promossa dalla società rossoblù, ha rappresentato un momento di festa e condivisione, confermando la volontà della Caronnese di valorizzare non soltanto l’attività agonistica, ma anche gli spazi dedicati alla vita sociale e all’aggregazione. All’inaugurazione hanno contribuito anche alcuni importanti partner della società, tra cui Clerici Auto, PRS Allianz Assicurazioni e PL Padel, realtà che affiancano il club nelle sue iniziative. Il nuovo Terzo Tempo Bar si propone come punto di riferimento per tifosi, famiglie, atleti e accompagnatori, offrendo uno spazio dove ritrovarsi prima e dopo le partite e gli allenamenti.

Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di crescita della società caronnese, impegnata sia con la prima squadra nel campionato di Eccellenza sia con il proprio settore giovanile, che coinvolge centinaia di ragazzi.

Per la Caronnese, dunque, non soltanto calcio giocato: con l’apertura del Terzo Tempo Bar lo stadio di corso della Vittoria punta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di luogo di incontro per la comunità sportiva cittadina.

15102026