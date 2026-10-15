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CESANO MADERNO – Due fine settimana all’insegna dell’arte, della creatività e dello spettacolo a Palazzo Arese Jacini. In occasione del Mercato Europeo, l’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda (Isal) propone la mostra “Franco Dacquati. Tra città sognate e memoria della guerra”, accompagnata da un ricco calendario di iniziative gratuite rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e appassionati d’arte. L’esposizione, curata da Ferdinando Zanzottera, riunisce 47 opere dell’artista, tra cui 11 sculture e 36 dipinti, oltre a una selezione di documenti che permettono di ripercorrerne l’attività creativa. Un viaggio attraverso le suggestioni delle città immaginate da Dacquati, le sue figure femminili e i richiami alla memoria della guerra.

La mostra sarà visitabile a Palazzo Arese Jacini, a Cesano Maderno, sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 21, mentre nel fine settimana successivo, sabato 24 e domenica 25 ottobre, l’apertura sarà dalle 15 alle 18. L’ingresso sarà gratuito.

Sabato 17 ottobre: pittura, arte e lavorazione del legno

Il programma delle attività collaterali prenderà il via sabato 17 ottobre, dalle 10 alle 12, con “Sulle orme di Dacquati”, laboratorio di pittura dedicato a bambini e ragazzi. Dopo una visita alla mostra, i partecipanti saranno invitati a realizzare un disegno ispirato alle opere esposte, trasformando l’osservazione dei lavori dell’artista in un’esperienza creativa.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, sarà la volta di “Giocando con Brera”, laboratorio didattico curato da Isal in collaborazione con la Cooperativa Il Seme.

Dalle 16 alle 18 spazio invece all’artigianato con “Costruire una trottola. La danza del legno che ruota”. Maestri e artigiani del legno mostreranno dal vivo le tecniche di realizzazione delle tradizionali trottole, illustrando le fasi della lavorazione e donando alcuni esemplari ai bambini presenti.

Domenica 18 ottobre: laboratori multisensoriali e spettacolo serale

Le iniziative proseguiranno domenica 18 ottobre. Dalle 14 alle 16 tornerà il laboratorio dedicato alla costruzione delle trottole, offrendo una seconda occasione per assistere alle dimostrazioni degli artigiani.

Dalle 15 alle 18 sarà invece proposto “Le città di Dacquati”, laboratorio multisensoriale rivolto a bambini e ragazzi, pensato anche per i più piccoli. L’attività permetterà di avvicinarsi alle opere dell’artista attraverso un percorso che unisce creatività ed esperienze sensoriali.

Il momento conclusivo del fine settimana sarà in programma domenica 18 ottobre alle 20.30, con lo spettacolo “Passi sospesi. Danze sui trampoli ispirate alle ballerine di Franco Dacquati”.

Una rappresentazione che porterà il linguaggio delle opere dell’artista nel mondo della danza e del movimento, prendendo spunto dalle figure femminili e dalle ballerine raffigurate nei suoi lavori. La particolarità dello spettacolo sarà l’utilizzo dei trampoli, che conferiranno alle coreografie un effetto scenografico particolarmente suggestivo.

La mostra proseguirà anche il 24 e 25 ottobre

Dopo il primo fine settimana, l’esposizione resterà accessibile anche sabato 24 e domenica 25 ottobre, in entrambe le giornate dalle 15 alle 18. Il programma dei laboratori e dello spettacolo, invece, si concentrerà nelle giornate del 17 e 18 ottobre.

Tutte le attività annunciate dal Comune saranno gratuite, così come l’ingresso alla mostra. Un’occasione per conoscere l’opera di Franco Dacquati e, nello stesso tempo, partecipare a iniziative che avvicinano anche i più giovani all’arte, attraverso la pittura, il gioco, l’artigianato e la danza.

Con questa proposta Palazzo Arese Jacini si conferma uno degli spazi culturali di riferimento di Cesano Maderno, offrendo un programma che si affiancherà agli appuntamenti del Mercato Europeo e arricchirà l’offerta di eventi cittadini del mese di ottobre.

(foto archivio: precedente mostra a Palazzo Arese)

15102026