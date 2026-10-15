Città

SARONNO – Il baseball per ciechi, la voce della radio cittadina, la testimonianza della Resistenza, la cura dell’orto storico e la memoria di Giuditta Pasta. Sono le esperienze che si incontrano nella Ciocchina 2026, che sarà consegnata sabato 24 ottobre alle 15 in Sala Vanelli. Cinque i riconoscimenti assegnati dal Comune, tre dei quali alla memoria.

La Ciocchina è la civica benemerenza con cui Saronno esprime riconoscenza a persone e realtà che hanno contribuito alla comunità attraverso il proprio impegno. Diventata onorificenza comunale nel 2003, raccogliendo un’iniziativa nata dall’associazione Studi interdisciplinari, viene tradizionalmente consegnata in occasione della festa del Trasporto.

Cisv – Hurricane Saronno è la formazione di baseball per ciechi e ipovedenti che nel 2026 si è trasferita in città, disputando le partite casalinghe sul campo di via Ungaretti. Legata all’associazione ciechi e ipovedenti sportivi varesini, ha tra i suoi punti di riferimento il saronnese Giuseppe Rosafio. Attraverso lo sport offre occasioni di partecipazione, autonomia e inclusione alle persone con disabilità visiva.

Carlo Legnani è una delle voci storiche di Radiorizzonti. Con la trasmissione “Buonagiornata” ha accompagnato gli ascoltatori attraverso notizie, incontri e approfondimenti sulla vita cittadina. La sua voce ha inoltre accompagnato iniziative culturali, come la presentazione delle poesie di Giuseppe Radice.

Ivonne Trebbi, premiata alla memoria, è stata la staffetta partigiana “Bruna”. Ha dedicato gran parte della propria vita alla trasmissione dei valori della Resistenza, incontrando anche le nuove generazioni. Al suo impegno civile ha affiancato una solidarietà concreta: per anni ha sostenuto i progetti di accoglienza del Villaggio Sos di Saronno e le attività musicali rivolte ai bambini.

Franco Turconi, ricordato con una benemerenza alla memoria, è stato presidente e tra i fondatori dell’associazione Semplice Terra. Ha curato e valorizzato l’orto storico di via San Cristoforo, coinvolgendo scuole, famiglie e associazioni nella conoscenza della coltivazione e della stagionalità. Docente Unitre e autore di libri dedicati agli orti, ha fatto della passione per la terra un’occasione di incontro e formazione.

Giorgio Cavallari, anche lui premiato alla memoria, è il collezionista che nel 2020 ha donato a Saronno la propria raccolta dedicata a Giuditta Pasta. Documenti, libri, spartiti e cimeli riuniti in anni di ricerche hanno permesso di realizzare a Villa Gianetti un percorso museale sulla soprano saronnese. La donazione ha favorito anche il lavoro di studiosi e la nascita dell’associazione Cantastorie.

La cerimonia del 24 ottobre si svolgerà alla presenza delle autorità cittadine. Al termine è previsto un rinfresco offerto da Ial Lombardia di Saronno.

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