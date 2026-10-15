Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Massimiano D’Urso consigliere comunale delegato alla Mobilità sulle ultime novità relative al Tpl.

“La decisione di contenere le tariffe del trasporto pubblico urbano, mantenendo il biglietto ordinario a 1,30 euro e rendendo più convenienti gli abbonamenti, è ovviamente solo un primo passo. Ma, come recita il proverbio, un lungo cammino incomincia sempre con un primo passo.

Con questa scelta l’Amministrazione sceglie di non lasciare che l’adeguamento delle tariffe ricada integralmente sui cittadini, ma di intervenire attivamente per mantenere il servizio accessibile, sostenibile e competitivo rispetto all’uso del mezzo privato. Una decisione che protegge il potere d’acquisto di chi utilizza quotidianamente il bus e rafforza il ruolo del Trasporto Pubblico Urbano come servizio essenziale per la città.

Un’attenzione particolare merita la conferma e l’ulteriore promozione degli abbonamenti agevolati per gli under 26 e gli over 65: due fasce di utenza che, per ragioni diverse, possono o devono fare a meno del mezzo privato. Su questo fronte non escludiamo, in prospettiva, di poter ipotizzare ulteriori riduzioni, con l’obiettivo di fidelizzare questi utenti e rendere il trasporto pubblico una scelta ancora più conveniente e sostenibile.

Siamo consapevoli che il Trasporto Pubblico Urbano presenta ancora alcune criticità, in particolare relative a fermate, orari e percorsi. Su questi aspetti stiamo lavorando, con l’obiettivo di rendere il servizio non solo più conveniente, ma anche più efficace, capillare e rispondente ai reali bisogni di chi lo utilizza ogni giorno.

Questo intervento rappresenta inoltre un tassello importante in vista dell’evoluzione del sistema tariffario, che vedrà l’arrivo delle tariffe integrate Stibm: un modello destinato a semplificare gli spostamenti e a offrire ai cittadini maggiore continuità e convenienza nella mobilità su una rete più ampia.

Ringrazio tutte le persone che, con competenza e collaborazione, hanno contribuito al raggiungimento di questo primo risultato. Molto resta ancora da fare per il Trasporto Pubblico Urbano di Saronno, ma la direzione è quella corretta: rendere il bus una scelta concreta, conveniente e sostenibile per i cittadini.

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