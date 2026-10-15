Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Momenti di paura nella serata di ieri, mercoledì 14 ottobre, al supermercato Carrefour di via Isonzo, dove attorno alle 20.15 si sarebbe verificata una rapina.

Secondo le prime testimonianze, il responsabile avrebbe minacciato i presenti con una pistola, creando forte apprensione all’interno dell’attività commerciale. La circostanza è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. A raccontare quanto accaduto è stata anche una persona arrivata sul posto poco dopo l’episodio, che avrebbe trovato il gestore del supermercato visibilmente scosso. Alcuni ragazzi di una pizzeria vicina sarebbero intervenuti per prestargli aiuto, prima dell’arrivo dei carabinieri. I militari sono intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e raccogliere gli elementi utili alle indagini. Al momento non sono disponibili informazioni certe sull’identità del responsabile, sull’eventuale bottino e sulle modalità della fuga.

Restano dunque da chiarire diversi aspetti relativi a questo episodio, a partire dall’effettiva presenza di un’arma da fuoco, o una scacciacani.

(foto archivio: pattuglie dei carabinieri in servizio sul territorio)

15102026