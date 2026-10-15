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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, martedì 13 ottobre, ci sono le interruzioni di corrente registrate a Saronno, la vicenda del 64enne morto dopo due accessi al pronto soccorso, gli schiamazzi notturni in corso Italia e il successo degli studenti del Leonardo da Vinci al Trofeo Coni di baseball5.

Due brevi blackout hanno interessato diversi quartieri di Saronno nella mattinata di mercoledì 14 ottobre. Le interruzioni, avvenute tra le 10.30 e le 11, sono durate poco più di un minuto ciascuna e hanno provocato disagi limitati, soprattutto per chi si trovava al lavoro al computer o ha dovuto ripristinare la connessione internet. Secondo le indicazioni di E-Distribuzione, all’origine dei problemi ci sarebbe stato un guasto alla rete elettrica. Tra le zone coinvolte figurano quelle attorno allo stadio Colombo Gianetti, via Bainsizza, via Roma, via Filippo Reina, via Don Luigi Monza, via Miola e via Vecchia per Ceriano.

La morte di Enrico Saverio Giannino, 64 anni, residente a Vittuone, è al centro di una denuncia presentata dalla moglie alla Procura e ai carabinieri. L’uomo era stato dimesso dopo due accessi al pronto soccorso, prima a Garbagnate Milanese e poi a Magenta. L’8 ottobre, durante una visita urologica programmata, era stato trasferito in pronto soccorso, sottoposto a un intervento chirurgico urgente e ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Garbagnate, dove è morto il 10 ottobre. La denuncia chiede di fare chiarezza sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità.

Urla e bottiglie lanciate in un cortile di corso Italia hanno svegliato alcuni residenti di Saronno intorno alle 00.20, nella notte tra venerdì e sabato. Il mattino seguente sono rimasti a terra cocci di vetro sparsi in diversi punti. I residenti hanno cercato di ricostruire quanto accaduto, ma al momento non sono chiare le cause del gesto e non risulta presentata una denuncia. L’episodio ha riacceso le proteste di chi vive in centro e lamenta schiamazzi notturni.

Grande risultato per gli studenti dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Saronno, che hanno conquistato il primo posto al Trofeo Coni Estate 2026 di baseball5, disputato a Bari dal 4 al 7 ottobre. La squadra lombarda ha superato in finale l’Emilia-Romagna per 6-0, conquistando la medaglia d’oro nella competizione nazionale che ha coinvolto 120 giovani atleti tra i 10 e i 14 anni, in rappresentanza di 17 regioni. I ragazzi sono stati guidati dai professori Benito Mazzeo e Rocco Calò e dal tecnico dei Braves di Ceriano Laghetto Rolando Santana Diaz.

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