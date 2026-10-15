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Nel quadro delle iniziative promosse nello stand di Regione Lombardia al TTG Travel Experience di Rimini, è stata ufficialmente annunciata la Maratona dei Laghi, prevista per domenica 11 aprile 2027.

L’evento costituisce la prima grande competizione sportiva promossa da Fondazione Varese Welcome, definita nell’ambito di un preciso piano orientato a promuovere l’identità sportiva locale, stimolare il tessuto economico della zona e richiamare visitatori da tutto il mondo attraverso appuntamenti sostenibili di alto profilo. Il progetto nasce da una consapevolezza fondamentale: il running è diventato turismo, un mercato in forte espansione che crea valore per i territori.

«Il runner non sceglie soltanto una gara. Sceglie un luogo da vivere prima e dopo l’evento», sottolineano i promotori. Proprio per questo, la Maratona dei Laghi si posiziona come “More than a Marathon”, concepita come punto di partenza di un’esperienza turistica molto più ampia.

Il percorso: tre laghi, un’unica esperienza

I tracciati previsti sono due: la Maratona ufficiale da 42,195 Km (con 280 m di dislivello) e la Mezza Maratona da 21,097 Km (con 124 m di dislivello), a cui si affiancherà anche una corsa da 10 km. Il percorso, con partenza e arrivo ad Angera, si snoderà attraverso un territorio straordinario. L’itinerario toccherà le sponde del Lago Maggiore per poi spostarsi verso il Lago di Monate (tra il 13° e il 16° km) e il Lago di Varese (tra il 20° e il 23° km). Un viaggio sportivo riassunto dal motto dell’evento: “Tre laghi, paesaggi diversi, un’unica esperienza di corsa”. L’iniziativa coinvolgerà attivamente otto Comuni – Angera, Ispra, Brebbia, Cadrezzate, Travedona Monate, Biandronno, Bardello con Malgesso e Bregano, Ranco – e confermando l’approccio di “Otto comuni, un’unica destinazione”.

Un importante impatto economico per il territorio

Le proiezioni per la prima edizione del 2027 stimano la partecipazione di circa 2.000 runner (500 per la Maratona, 800 per la Mezza e 700 per la 10 km). A questi si aggiungeranno circa 1.500 accompagnatori, con una permanenza media stimata di 1,8 notti e una spesa media giornaliera di 120 euro. Tale spesa andrà a beneficio di strutture ricettive, ristorazione, trasporti, commercio locale e servizi turistici. Complessivamente, per il 2027 si stima un impatto economico diretto sul territorio compreso tra 600.000 e 750.000 euro, con previsioni di crescita fino a 3.000 iscritti totali per le edizioni a venire dei prossimi anni.

In questo quadro si inserisce anche il bando «Sport&Stay: allunga la tua vacanza», promosso da Camera di Commercio di Varese: una misura che prevede contributi economici (fino a 200 euro a notte) per incentivare gli atleti a prolungare la propria permanenza oltre i giorni di gara, trasformando l’evento in un soggiorno turistico alla scoperta del territorio.

«42 chilometri tutti da correre. Un territorio intero da scoprire. Esprimo grande soddisfazione per il lancio di questo ambizioso progetto. La Maratona dei Laghi rappresenta una straordinaria vetrina e un tassello fondamentale per continuare a sviluppare il turismo sportivo. È un evento che contribuirà alla valorizzazione del nostro territorio, unendo sport, natura e accoglienza per portare benefici concreti e duraturi a tutta la nostra comunità». Con queste parole, Mauro Vitiello, Presidente di Fondazione Varese Welcome e della Camera di Commercio di Varese da ufficialmente il via al percorso di avvicinamento verso il 2027.