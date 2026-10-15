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SARONNO – Giovedì 15 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi a Saronno, senza precipitazioni previste. Le temperature saranno comprese tra una minima di 11°C e una massima di 21°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo resterà stabile e soleggiato, con poche nubi e valori massimi che raggiungeranno i 21°C nelle ore centrali della giornata. Al mattino le temperature scenderanno fino a 11°C, mentre nel pomeriggio il clima sarà più mite. Non sono attesi cambiamenti significativi nel corso della giornata.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate su gran parte del territorio. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi occidentali i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Condizioni simili sono previste sulle Orobie e sulle Prealpi orientali, dove potranno comparire alcuni addensamenti in serata. Sulle Alpi Retiche, invece, il cielo sarà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, con un aumento delle nubi dal pomeriggio. I venti saranno molto deboli da Nordest, in rotazione verso Sudovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4000 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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