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SARONNO – Le biciclette di Tadej Pogačar e il motorhome ufficiale di UAE Team Emirates-XRG in piazza Libertà, ma anche un confronto sui prossimi passi del Cycling Hub nell’area ex Isotta Fraschini. È il bilancio condiviso da Vivaio Isotta dopo l’evento di sabato 10 ottobre dedicato al Giro di Lombardia.

All’iniziativa hanno partecipato Mauro Gianetti e Andrea Agostini, rispettivamente amministratore delegato e direttore operativo della squadra, partner dell’appuntamento che ha portato in centro alcuni mezzi del campione sloveno.

“È stato un vero piacere accogliere a Saronno, durante l’evento di sabato 10 ottobre dedicato al Giro di Lombardia, Mauro Gianetti e Andrea Agostini”, sottolinea Vivaio Isotta.

La giornata è stata anche l’occasione per incontrare la sindaca Ilaria Pagani e il vicesindaco Mattia Cattaneo e confrontarsi sugli sviluppi del progetto del Cycling Hub nell’area ex Isotta Fraschini.

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