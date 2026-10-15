Cronaca

SARONNO – “Vi chiedo di non spegnere i riflettori su questa vicenda”. È l’appello che Antonino Colletti, padre di Alessio, il quindicenne saronnese morto dopo essere rimasto folgorato al luna park di Spotorno, rivolge ai rappresentanti delle istituzioni. Una richiesta di attenzione e risposte, per chiarire quanto accaduto a suo figlio e accertare ogni responsabilità.

“Mi rivolgo a voi, senza alcuna distinzione di schieramento politico, perché questo caso ha registrato risvolti inaccettabili che richiedono una ferma vigilanza istituzionale e la massima attenzione mediatica nazionale” scrive il padre.

Nel messaggio Colletti richiama gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Savona, indicando cinque indagati e due arresti. Le accuse sono di omicidio colposo e frode processuale.

Al centro dell’appello c’è anche la segnalazione che, riportata da Il Secolo XIX, un consigliere comunale di minoranza aveva inviato al Comune di Spotorno il 3 luglio, tredici giorni prima della tragedia. La comunicazione, trasmessa tramite posta elettronica certificata, segnalava possibili rischi di folgorazione legati agli impianti elettrici del luna park. “Quella segnalazione è rimasta ignorata? Questa tragedia si doveva e si poteva evitare?”, domanda il padre, chiedendo di chiarire quali controlli e interventi siano stati effettuati dopo quell’avvertimento.

La tragedia risale alla serata del 16 luglio: Alessio era in vacanza in Liguria con un amico quando rimase folgorato mentre utilizzava il calciometro, il gioco che misura la potenza di un tiro al pallone. Soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, morì nella notte tra il 16 e il 17 luglio. Appassionato di calcio, era cresciuto nell’Amor Sportiva. La città lo aveva salutato il 27 luglio nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

“Vi chiedo di ascoltare il mio grido di aiuto”, conclude il padre. La sua richiesta è mantenere alta l’attenzione “non solo per dare giustizia ad Alessio, ma per accertare ogni livello di responsabilità penale e amministrativa, affinché nessuna famiglia debba mai più piangere un figlio per colpa di simili negligenze”.

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