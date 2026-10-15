Saronnese

UBOLDO – Un semaforo regolerà il passaggio dei veicoli sulla Bustese nel tratto tra il distributore Keropetrol e lo stabilimento Sarca, Società aggregazione regionale calcestruzzo. Da lunedì 19 ottobre a venerdì 20 novembre sono previsti lavori di manutenzione di Anas, con l’introduzione del senso unico alternato.

A comunicarlo è il Comune di Uboldo, che ha diffuso un avviso sulle modifiche temporanee alla viabilità lungo la strada statale 527. Gli interventi serviranno a consolidare e ripristinare la scarpata stradale, indicata nella comunicazione di Anas come compromessa, e a sostituire le barriere di sicurezza esistenti.

La manutenzione interesserà il tratto dal chilometro 24,270 al chilometro 24,800. Il senso unico alternato, regolato dal semaforo, sarà istituito tra il chilometro 24,270 e il chilometro 24,650.

Durante il cantiere potranno verificarsi rallentamenti e disagi alla circolazione. Il Comune invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e, dove possibile, a valutare percorsi alternativi.

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