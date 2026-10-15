Comasco

ROVELLO PORRO – L’elisoccorso che atterra, la strada chiusa al traffico e i residenti che escono di casa per capire cosa sia successo. Serata movimentata ieri, mercoledì 14 ottobre, in via Alessandro Volta, dove un uomo di 32 anni è rimasto ferito in un incidente stradale mentre viaggiava su un monopattino elettrico.

L’allarme è scattato alle 20,37. Secondo le prime informazioni, l’incidente si sarebbe verificato all’altezza del semaforo sulla strada provinciale che costeggia la ferrovia, dove si sarebbero scontrati un’automobile e il monopattino. Ad avere la peggio è stato il 32enne, caduto rovinosamente a terra dopo l’impatto.

Imponente la mobilitazione dei soccorsi, con l’arrivo di due ambulanze, uun’automedica e l’elisoccorso decollato da Como. Proprio la presenza dell’elicottero ha attirato l’attenzione di molti cittadini che, vedendolo atterrare, si sono chiesti cosa fosse accaduto. Anche diversi residenti della zona sono accorsi per capire cosa stesse succedendo, mentre la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Il ferito è stato assistito dal personale sanitario in codice gialloe portato all’ospedale di Saronno. Allertati anche i carabinieri di Cantù, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro dopo aver effettuato i riscontri e aver raccolto la testimonianza dei presenti.

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