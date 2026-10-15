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SARONNO – Chi avrebbe immaginato, qualche decennio fa, di poter produrre olio d’oliva a Saronno? Eppure anche nella città degli amaretti, che non è in Puglia, in Sicilia o in Sardegna ma in Lombardia, c’è chi è riuscito nell’impresa, ottenendo una piccola produzione di olio locale. Una curiosità che ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini sui social e che offre anche uno spunto di riflessione sui cambiamenti climatici e sulle loro conseguenze per il territorio.

A raccontare l’esperienza è stato il cittadino che ha curato questo progetto, e che ha condiviso alcune fotografie nel gruppo Facebook “L’Unico Sei di Saronno se…”, accompagnandole con un messaggio di soddisfazione: «Prima produzione di olio saronnese, per me una grandissima soddisfazione... il cambio climatico lo consentirà sempre di più».

Una notizia decisamente insolita per una città che non appartiene certo alle tradizionali zone italiane dell’olivicoltura. Se gli ulivi sono da tempo una presenza familiare nei giardini anche del Nord Italia, riuscire a raccogliere le olive e ricavarne dell’olio rappresenta un risultato che suscita comprensibile curiosità. La testimonianza ha richiamato l’interesse degli utenti del gruppo, colpiti dalla possibilità di ottenere un prodotto tipicamente mediterraneo anche nel Saronnese. E naturalmente non è mancato il collegamento con il clima, evocato dallo stesso autore del post. Negli ultimi decenni, infatti, l’aumento delle temperature medie ha modificato le condizioni climatiche di molte aree del Nord Italia, rendendo potenzialmente più favorevole la coltivazione di alcune specie tradizionalmente associate a territori più caldi. L’olivo, del resto, è già coltivato da secoli in alcune zone lombarde dal clima particolarmente mite, come quelle dei grandi laghi.

Questo non significa, naturalmente, che il Saronnese sia destinato a trasformarsi in una nuova terra di produzione olearia. Per coltivare gli ulivi con continuità non bastano temperature mediamente più elevate: contano anche le gelate invernali, la disponibilità d’acqua, le caratteristiche del terreno e l’andamento meteorologico delle singole stagioni. La prima produzione raccontata da chi c’è riuscito resta dunque soprattutto una soddisfazione personale e una bella curiosità cittadina, senza che da un singolo raccolto si possano trarre conclusioni definitive sull’evoluzione del clima locale. L’episodio offre però l’occasione per riflettere su un fenomeno molto più ampio. Il cambiamento climatico può aprire nuove possibilità per alcune coltivazioni, ma porta con sé anche conseguenze problematiche, dalle ondate di calore alla siccità, fino agli eventi meteorologici estremi.

Intanto, a Saronno, c’è chi può già vantarsi di avere prodotto il proprio olio d’oliva. Un piccolo primato personale che incuriosisce e fa sorridere, ma che invita anche a guardare con attenzione a come sta cambiando il clima del nostro territorio. E chissà che, dopo gli amaretti, un giorno non si possa parlare anche di olio saronnese. Per il momento, almeno, il primo esperimento è riuscito. Così come è ruscito anche il primo raccolto di uva dal vigneto sperimentale di Cassina Ferrara, in arrivo il vino “made in Saronno”.

(foto: particolari di alcune immagini comparse sui social relative alla prima produzione locale di olive per olio)

15102026