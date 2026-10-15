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SARONNO – Buona partecipazione per la prima edizione di A Tutta Griglia, la serata organizzata sabato 10 ottobre dal circolo culturale sardo Grazia Deledda di Saronno. L’iniziativa, dedicata alla gastronomia e alla musica dell’isola, si è conclusa con un bilancio positivo e la conferma della volontà di riproporre l’appuntamento anche il prossimo anno.

Protagoniste della serata le specialità della cucina sarda, a partire dal maialino allo spiedo, affiancato da panini con salamella, ali di pollo e patatine fritte. Ad accompagnare le proposte gastronomiche, le bevande tipiche dell’isola: birra Ichnusa e vini come Vermentino, Cannonau e Carignano del Sulcis. Spazio anche alla musica, con una selezione di brani degli anni Settanta, Ottanta e Novanta e musica popolare sarda, a cura di Radio Club. Un programma che ha accompagnato la serata, offrendo ai partecipanti un’occasione di incontro nel segno della convivialità e delle tradizioni.

​”Un ringraziamento all’Amministrazione comunale – così il presidente Enzo Meloni e l’intero direttivo dell’associazione – per il prezioso supporto e, in particolar modo, i tanti collaboratori che hanno lavorato con impegno ed entusiasmo alla riuscita dell’evento”. ​Dato il bilancio estremamente positivo, il Circolo “Grazia Deledda” dà già da ora l’appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione.

Il riscontro positivo della prima edizione ha già spinto il circolo a guardare al futuro: l’appuntamento con A Tutta Griglia è fissato al prossimo anno, con l’obiettivo di dare continuità a un’iniziativa che unisce cucina, musica e cultura sarda.

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