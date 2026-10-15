Cronaca

SARONNO – Incidente stradale questa mattina, giovedì 15 ottobre, lungo la trafficata Varesina, dove un ciclista di 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un’automobile.

L’episodio è avvenuto attorno alle 9.30. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato urtato da una vettura che si stava immettendo da una via laterale. Nell’impatto il ciclista ha perso l’equilibrio ed è caduto sull’asfalto. L’automobilista si è immediatamente fermato, chiedendo l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Inizialmente si è temuto per le condizioni dell’ottantenne, che è comunque sempre rimasto cosciente. Fortunatamente, le conseguenze dell’incidente si sono rivelate meno gravi del previsto. Il ferito è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti medici, necessari a escludere eventuali complicazioni.

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15102026