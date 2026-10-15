Città

SARONNO – Il Comune di Saronno ha ufficializzato i destinatari della Ciocchina 2026, la Civica Benemerenza con cui la città rende omaggio a persone e realtà che, attraverso il proprio impegno, hanno contribuito alla vita e alla crescita della comunità.

Sono cinque i riconoscimenti assegnati quest’anno dall’Amministrazione comunale, sulla base delle candidature pervenute entro il 15 settembre e della successiva deliberazione della Giunta.

I destinatari della Ciocchina 2026 sono:

CISV – Hurricane Saronno

Carlo Legnani

Ivonne Trebbi , alla memoria

, alla memoria Franco Turconi , alla memoria

, alla memoria Giorgio Cavallari, alla memoria

Cinque riconoscimenti che raccontano il valore dell’impegno per la propria città e l’importanza di custodire la memoria di chi ha lasciato un segno nella comunità saronnese.

«Ci sono persone e realtà che diventano parte della storia di una città attraverso ciò che fanno, le relazioni che costruiscono e l’esempio che lasciano – dichiara la sindaca Ilaria Pagani –. La Ciocchina ci offre l’occasione di riconoscere pubblicamente questo patrimonio umano, che appartiene a tutta Saronno. Quest’anno tre benemerenze saranno conferite alla memoria: un modo per ricordare che il contributo di una persona alla propria comunità non si esaurisce con la sua scomparsa, ma continua a vivere nelle esperienze e nei ricordi di chi l’ha conosciuta».

Il conferimento delle Civiche Benemerenze rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita cittadina, un momento in cui Saronno esprime la propria gratitudine e valorizza le storie che contribuiscono a definirne l’identità.

«Premiare significa anche trasmettere alle nuove generazioni il valore della partecipazione e della responsabilità verso gli altri – conclude la sindaca –. Dietro ogni Ciocchina c’è una storia che merita di essere conosciuta, ricordata e condivisa».

L’appuntamento per la cerimonia ufficiale di consegna del Premio Ciocchina si terrà sabato 24 ottobre alle ore 15.00 presso la Sala Vanelli, alla presenza delle autorità cittadine.

Al termine della cerimonia è previsto un momento conviviale con un rinfresco gentilmente offerto da Ial Lombardia di Saronno, centro di formazione professionale del territorio che, tra i suoi percorsi didattici, propone anche corsi di cucina, pasticceria e servizi di sala e bar. L’Amministrazione comunale ringrazia l’istituto per la preziosa collaborazione.

(fot archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09