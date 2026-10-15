Città

SARONNO – Mancano pochi giorni all’inizio della ventunesima edizione del Saronno Fotofestival, che dal 17 al 25 ottobre porterà in città mostre, incontri con gli autori e diversi appuntamenti dedicati alla fotografia. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (Gfas), con il patrocinio e il contributo del Comune di Saronno, in collaborazione con la Fondazione Casa di Marta e il Museo dell’Illustrazione.

A inaugurare il festival sarà sabato 17 ottobre alle 16 l’appuntamento nella Sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario 2. Alle 17, nello stesso spazio, è previsto l’incontro con il fotografo Lorenzo Cicconi Massi, durante il quale saranno proiettate immagini che ripercorrono il suo percorso fotografico.

La Sala Nevera ospiterà anche la mostra Le donne volanti e altre storie, con le fotografie di Lorenzo Cicconi Massi.

Il secondo appuntamento con gli autori è in programma sabato 24 ottobre alle 16, ancora a Casa Morandi. Protagonista sarà Massimo Magistrini, che presenterà il libro fotografico In insieme alla curatrice Laura Manione e al giornalista Mirko Bonfanti. Durante il talk saranno mostrate alcune stampe fine art tratte dalla pubblicazione e, al termine, è previsto il firmacopie del libro.

Il programma espositivo coinvolgerà anche altri spazi di Saronno. All’Art Cafè di viale Santuario 11 saranno allestite tre mostre del Gfas: Intime connessioni, fotografie di autori vari Gfas a cura di Emanuela Baccichetti; Volti che aiutano, fotografie di autori vari Gfas a cura di Marco De Scalzi; e Siamo fatti per dimenticare, fotografie di autori vari Gfas a cura di Elena Barsottelli.

Al Museo dell’Illustrazione, in via Caduti della Liberazione 25, nel cortile interno, saranno invece protagoniste le esposizioni Miserere, fotografie e libro d’artista di Nicole Pagliuca, e Kyklos, fotografie di Laura Ballerini.

Per chi vorrà visitare le mostre, il primo fine settimana di apertura sarà quello dell’inaugurazione. Sabato 17 ottobre le esposizioni saranno visitabili dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 18 ottobre sarà possibile accedere alle mostre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Il festival tornerà poi nel fine settimana successivo: sabato 24 ottobre le mostre saranno aperte dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 25 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione, gli stessi orari accompagneranno l’ultima giornata del Saronno Fotofestival.

(foto di Lorenzo Cicconi)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09