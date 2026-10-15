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SARONNO – Tra pochi giorni avrà il via la nuova edizione del Saronno Fotofestival, in programma dal 17 al 25 ottobre. Tra le mostre in programma si terrà anche “Intime connessioni”, il progetto fotografico collettivo autoriale con fotografie di autori vari del Gruppo Fotografico Agorà Saronno, a cura di Emanuela Baccichetti. La mostra sarà ospitata all’Art Cafè, in viale Santuario 11.

La mostra sarà aperte secondo un calendario articolato su due fine settimana. Sabato 17 ottobre sarà possibile visitarle dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 18 ottobre l’apertura sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Le esposizioni torneranno visitabili sabato 24 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e domenica 25 ottobre, giornata conclusiva del festival, con gli stessi orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

La mostra

“Intime connessioni” è un progetto fotografico collettivo autoriale che esplora il dialogo tra il paesaggio naturale e il nostro mondo interiore. La natura non è qui protagonista da descrivere o documentare, ma diventa uno spazio simbolico in cui emozioni, ricordi e stati d’animo trovano una forma visibile. Nebbie, riflessi, ombre, luci e tracce si trasformano in immagini capaci di evocare sensazioni intime, fragilità, cambiamenti e memorie.

La figura umana, quando compare, è spesso appena suggerita, frammentata o dissolta. La sua assenza lascia spazio a un’identificazione più personale: non siamo chiamati semplicemente a osservare un paesaggio, ma a entrarvi emotivamente, ritrovando qualcosa di noi stessi.

Attraverso sguardi e sensibilità differenti, le fotografie compongono un percorso emotivo aperto, che non racconta una storia precisa, ma invita a rallentare, osservare e lasciarsi attraversare dalle immagini. Perché, a volte, non è il paesaggio che guardiamo a parlare di sé, ma ciò che risveglia dentro di noi. La natura diventa così un luogo in cui riconoscersi, senza doversi mostrare.

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