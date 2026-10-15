Città

SARONNO – Tavoli da ping pong, un mercatino del baratto, laboratori creativi, pizza e musica fino a notte fonda. Sabato 17 ottobre Villa Gianetti ospiterà la festa di chiusura della stagione di Klin Fm, il progetto saronnese che punta a creare nuove occasioni di incontro e socialità per i giovani della città. L’appuntamento è dalle 17 all’1, con un programma che unisce divertimento, sostenibilità e solidarietà.

Per l’occasione gli spazi della villa si trasformeranno in un luogo di aggregazione con diverse attività. Grazie alla collaborazione con l’associazione Tennis Tavolo Saronno saranno disponibili tavoli da ping pong, mentre le Sciure del Baratto proporranno un mercatino dedicato allo scambio e al riutilizzo degli oggetti. Spazio anche alla creatività con un workshop di upcycling, dedicato a dare nuova vita a materiali e oggetti attraverso il recupero e la trasformazione.

Non mancherà la musica, con un dj set che accompagnerà la festa, e una proposta gastronomica a base di pizza da un’attività di un giovane imprenditore saronnese under 35. Un’altra collaborazione con una realtà del territorio, in linea con la filosofia di Klin Fm di coinvolgere commercianti, associazioni e giovani professionisti della città.

La serata avrà anche una finalità solidale. Durante l’evento saranno infatti messe in vendita alcune magliette e il ricavato, al netto dei costi, sarà devoluto al Villaggio Sos di Saronno.

La festa rappresenta la conclusione di un percorso che ha visto Klin Fm portare musica e iniziative culturali in diversi luoghi della città. Nato nel 2024 dall’idea di Matteo Maggiore, Gianluca Gatti e Nicola Scarpellini, il progetto ha mosso i primi passi nell’area ex Isotta Fraschini, per poi allargarsi al centro cittadino con iniziative realizzate insieme alle attività commerciali.

L’obiettivo resta quello raccontato dai fondatori durante un’intervista a ilSaronno: utilizzare la musica come strumento di inclusione e creare nuovi spazi di aggregazione, soprattutto per la fascia tra i 19 e i 35 anni. La festa di sabato sarà quindi anche un’occasione per ritrovare la comunità che ha seguito gli eventi della stagione e salutare un altro anno di attività.

L’appuntamento è sabato 17 ottobre, dalle 17 all’1, a Villa Gianetti in via Roma 20.

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