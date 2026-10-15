Cronaca

SARONNO – Movimentato episodio nella serata di ieri, mercoledì 14 ottobre, in centro a Saronno. Sono stati mobilitati accorsi carabinieri, polizia locale e un’ambulanza. Al momento non c’è una ricostruzione precisa dell’accaduto, ma i testimoni parlano di una lite violenta che ha visto rimanere a terra ferita una persona, poi portata all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

È successo pochi minuti prima delle 21, quando è arrivata la richiesta di aiuto da piazza Cadorna. La mobilitazione ha visto l’intervento dei carabinieri della pattuglia della polizia locale e di un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Ad assistere all’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari sono stati gli ultimi viaggiatori, alcuni automobilisti e i residenti, richiamati alle finestre dalle urla e dalle grida provenienti dalla strada.

Al momento le informazioni sull’accaduto sono ancora limitate. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per fare chiarezza sulla dinamica e sulle circostanze dell’episodio. Utili saranno le immagini della videosorveglianza cittadina che vigilano sulla piazza e l’ingresso della stazione.

(foto archivio)

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