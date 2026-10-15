Solaro

SOLARO – Torna anche nell’autunno 2026 la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dal Comune di Solaro insieme a Maps, protezione civile, Comitato di quartiere Centro civico Il Giuggiolo, Comitato di quartiere Sant’Anna, medici di base del territorio, Solaro Multiservizi e ufficio Servizi sociali comunale.

La vaccinazione sarà gratuita e disponibile per tutti a partire dal 17 ottobre, mentre le prenotazioni a Solaro si apriranno lunedì 12 ottobre. Sarà possibile prenotarsi telefonando al numero 02 9693425, dal lunedì al venerdì precedente alle sedute, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Negli stessi orari sarà possibile presentarsi direttamente al Maps di via Drizza 20. In alternativa si potrà inviare una mail a [email protected].

Per la prenotazione dovranno essere comunicati nome, cognome, data di nascita, medico di medicina generale, codice fiscale e numero di telefono.

Il calendario prevede la prima seduta sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 13, al Maps di via Drizza 20. Si proseguirà sabato 24 e domenica 25 ottobre, sempre dalle 9 alle 13, a Casa Brollo in piazza Grandi al Villaggio Brollo. Sabato 7 novembre l’appuntamento sarà al Centro civico di Cascina Emanuela; domenica 8 novembre è prevista, solo se necessaria, un’ulteriore seduta al Maps. Ultimo appuntamento sabato 14 novembre, dalle 9 alle 13, nella sede del Comitato di quartiere di Sant’Anna.

La campagna punta a favorire la prevenzione dell’influenza e delle possibili complicanze, particolarmente importanti per anziani, bambini piccoli, persone affette da patologie croniche e soggetti con un sistema immunitario compromesso. La vaccinazione contribuisce inoltre a ridurre la circolazione del virus e il rischio di complicazioni gravi, come la polmonite.

«Prosegue anche quest’anno un’iniziativa molto sentita e partecipata dalla popolazione, con il ciclo di vaccinazioni antinfluenzali autunnali aperto a tutta la cittadinanza – ha ricordato Christian Caronno, assessore alle Politiche della Salute – La vaccinazione antinfluenzale non è importante solamente per le persone fragili e gli anziani, ma è a disposizione di tutti ed è gratuita, tra i servizi sanitari garantiti da Regione Lombardia».

L’assessore ha infine ringraziato i volontari di Maps e della protezione civile, i comitati di quartiere, Solaro Multiservizi, i Servizi sociali comunali e i medici Lorenzo Muddolon e Cristina Meloni per la collaborazione nell’organizzazione della campagna.

07102026