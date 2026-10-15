Cronaca

COMASCO – Nuova operazione antidroga dei carabinieri nei boschi della Bassa Comasca, dove nella mattinata di martedì 13 ottobre i militari della stazione di Fino Mornasco hanno arrestato in flagranza un 27enne di origine marocchina, senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato durante un servizio di osservazione in un’area boschiva del territorio comunale, già interessata dal fenomeno dello spaccio. I carabinieri hanno notato il giovane uscire dalla vegetazione per consegnare una dose di droga a un acquirente, prima di tornare tra gli alberi. Il compratore, fermato poco distante, è stato trovato in possesso di 1,3 grammi di eroina, subito sequestrati. I militari hanno quindi proseguito l’appostamento fino a quando il presunto spacciatore è ricomparso ai margini del bosco. Scambiando i carabinieri per potenziali clienti, il giovane si è avvicinato ed è stato immediatamente bloccato.

Durante la perquisizione sono stati trovati 1,3 grammi di cocaina, 160 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, e due telefoni cellulari con schede intestate a prestanome. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 27enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. L’operazione rientra nei controlli che i carabinieri stanno intensificando nelle aree boschive della Bassa Comasca per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

15102026