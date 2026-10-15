Città

SARONNO – “Da anni come Azione Saronno sosteniamo una cosa semplice: se il Comune utilizza risorse pubbliche per rendere più accessibile il trasporto urbano, deve farlo con un obiettivo preciso, non limitandosi ad abbassare indistintamente tutte le tariffe”.

Inizia così la nota di Azione dal titolo “Tariffe autobus, Azione: finalmente tariffe più basse e più sensate”.

“Già nel 2024, la nostra domanda era semplice: non sarebbe stato meglio concentrare le agevolazioni su chi utilizza il bus con continuità? Oggi la proposta per il 2027 va in questa direzione:

▪️ Biglietto singolo confermato a 1,30 €.

▪️ Abbonamento mensile a 31,50 €, anziché 40 €.

▪️ Abbonamento annuale a 283 €, con 96 € di risparmio rispetto alla tariffa di riferimento.

▪️ Abbonamento annuale da 160 € esteso anche agli over 65.

La differenza sta proprio qui: le risorse dei contribuenti non vengono distribuite in modo indistinto, ma concentrate soprattutto sugli abbonamenti, premiando chi sceglie il bus con continuità. È una scelta più equa, ma anche più strategica: non spendere semplicemente soldi pubblici per tenere basse le tariffe, ma usarli per rendere più conveniente scegliere davvero il trasporto pubblico. È il criterio che Azione chiedeva da tempo e che oggi, con Insieme per Crescere, abbiamo contribuito a portare nelle scelte dell’Amministrazione”.

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