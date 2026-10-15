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TRADATE – Ladri in azione a Tradate, dove nei giorni scorsi si è verificato un episodio che ha interessato un’automobile parcheggiata in centro. E’ successo in via Crocifisso, strada parallela al centralissimo corso Bernacchi. Un cittadino, impegnato nelle operazioni di trasloco, aveva caricato sulla propria auto diversi oggetti personali destinati alla nuova abitazione. Quando è tornato alla vettura, ha scoperto che qualcuno aveva forzato la serratura e portato via il materiale sistemato sui sedili.

Poco distante, però, è arrivata un’altra sorpresa: gli oggetti erano stati abbandonati dopo essere stati rovistati dai malviventi, probabilmente alla ricerca di denaro o beni di valore. Il proprietario ha così recuperato i propri effetti personali, ma ha dovuto fare i conti con i danni provocati dall’effrazione, che comporteranno spese di riparazione.

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(foto archivio)

15102026