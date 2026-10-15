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TRADATE – Un incidente stradale nella periferia tradatese si è trasformato in un intervento antidroga dopo che gli agenti della polizia locale hanno scoperto diverse dosi di sospetta sostanza stupefacente, probabilmente cocaina, all’interno dell’automobile coinvolta.

L’episodio è avvenuto martedì 13 ottobre attorno alle 9. Il conducente di una Fiat Panda, residente in zona di Gallarate, ha perso il controllo della vettura, che ha sbandato e si è ribaltata terminando la propria corsa a bordo strada. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. L’automobilista, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato liberato e successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese.

Durante i rilievi, gli agenti hanno ispezionato la vettura, rinvenendo alcune palline di carta argentata contenenti diverse dosi di una sostanza sospettata di essere cocaina. Il materiale è stato sequestrato e trasferito al comando della polizia locale per gli accertamenti necessari a stabilirne natura e quantità. Il conducente è stato inoltre sottoposto ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la provenienza della droga e verificare eventuali collegamenti con le attività di spaccio presenti nelle aree boschive del Parco Pineta.

15102026