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UBOLDO – Dai tumori cerebrali ai misteri dei buchi neri massicci, due frontiere della ricerca scientifica saranno al centro dell’incontro pubblico in programma venerdì 16 ottobre alle 20.30 nella sala consiliare Tito Zaffaroni, nella sede comunale di Uboldo. La serata, dal titolo “Due ricercatrici, due frontiere della scienza”, è promossa dal Comune e sarà a ingresso libero e gratuito.

Il filo conduttore dell’appuntamento è racchiuso nel sottotitolo Dal cervello ai buchi neri: due storie, un’unica passione, capire il mondo dentro e fuori di noi. Due ambiti di ricerca molto diversi, ma accomunati dalla volontà di approfondire fenomeni complessi e ampliare le conoscenze scientifiche.

La prima parte della serata sarà affidata alla dottoressa Gloria Leva, che presenterà l’intervento Guardarsi dentro: avatar tumorali per studiare l’immunoterapia cerebrale. Al centro del suo contributo ci saranno le nuove possibilità offerte dai modelli tridimensionali e dallo studio delle cellule del sistema immunitario per comprendere meglio i tumori cerebrali e individuare possibili strategie di cura.

Il secondo intervento porterà invece il pubblico su una scala completamente diversa, quella dell’Universo. La professoressa Marta Volonteri parlerà della storia cosmica dei buchi neri massicci, dalle origini dell’Universo fino ai giorni nostri. Il suo contributo, intitolato La storia cosmica dei buchi neri massicci: dagli albori dell’Universo a oggi, accompagnerà i partecipanti tra le prime teorie, le scoperte più recenti, il rapporto tra questi oggetti celesti e le galassie e il ruolo che svolgono nell’evoluzione cosmica.

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