“Si citano spesso i numeri straordinari del nostro export agroalimentare ma la maggior parte delle filiere – basti pensare a olio e latte – vivono grandissime difficoltà nei consumi interni e hanno problemi di competitività. Non tutte le nostre produzioni sono Dop e Igp e aumento dei costi energetici, effetti dei cambiamenti climatici e dei dazi, scarso ricambio generazionale, minano alla base la capacità di continuare a produrre cibo in Europa. Le imprese agricole non chiedono una Pac assistenzialistica ma strumenti che li sostengano ad affrontare queste sfide. Non sono più prorogabili investimenti pubblici mirati su infrastrutture idriche e digitalizzazione dei territori, e misure per guidare gli agricoltori nella transizione tecnologica e negli investimenti di filiera. La Pac deve essere il motore di questa trasformazione e non uno strumento di conservazione delle problematiche. Infine, in un’Italia e in un’Europa in cui la povertà assume dimensioni sempre più preoccupanti, chiedo che nell’agenda del Consiglio europeo trovino spazio maggiori risorse per gli aiuti alimentari, una misura che ha già dimostrato di avere doppia efficacia nella risposta ai bisogni delle persone e nel sostegno a comparti agricoli in crisi”, ha concluso.

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