Basket

ROVELLO PORRO – Sport, divertimento e solidarietà, con un ospite d’eccezione: Giampaolo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano. Anche la Robur Basket Saronno ha partecipato alla seconda edizione di “PadelUs per Amani”, l’iniziativa benefica che si è svolta sabato 10 ottobre negli spazi di PadelUs Rovello. La società saronnese è stata presente con i ragazzi della categoria Esordienti, protagonisti di una giornata che ha unito diverse discipline sportive con un obiettivo comune: raccogliere fondi a favore di Amani Education ODV.

Non soltanto padel, dunque. Durante la manifestazione è stato allestito anche uno spazio dedicato alla pallacanestro, dove i giovani atleti della Robur hanno potuto giocare e condividere la propria passione per il basket. A rendere ancora più speciale l’appuntamento è stata la presenza di Giampaolo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano, che ha rappresentato un motivo di particolare entusiasmo per i piccoli cestisti.

«Siamo felici di aver collaborato e preso parte ad un’iniziativa che ha unito sport e solidarietà, coinvolgendo anche i nostri giovani atleti», hanno commentato dalla Robur Basket Saronno, ringraziando gli organizzatori per l’opportunità.

(foto: un momento dell’iniziativa)

16102026