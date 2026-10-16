Cronaca

BREGNANO – Nuovi atti vandalici al Parco Cederna, dove ignoti hanno imbrattato con scritte le pareti e i pavimenti dei servizi igienici. Un episodio che ha costretto alla chiusura temporanea dei bagni pubblici, con inevitabili disagi per i frequentatori dell’area verde.

A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale, annunciando che sono già in corso gli accertamenti per individuare i responsabili. Prima di procedere alla pulizia e al ripristino dei locali sarà infatti necessario completare le verifiche. Chi ha provocato i danneggiamenti, se identificato, sarà chiamato a risponderne secondo quanto previsto dalla legge.

Il Comune ha richiamato l’attenzione anche sulle conseguenze economiche di questi comportamenti: gli interventi necessari per cancellare le scritte e ripristinare i servizi avranno infatti un costo che ricadrà sull’intera collettività. Non soltanto un problema di decoro urbano, dunque, ma anche di rispetto dei beni pubblici e delle risorse della comunità.

L’Amministrazione ha sottolineato l’importanza della prevenzione, ricordando il ruolo fondamentale di famiglie, scuole e cittadini nell’educazione al rispetto del patrimonio comune. Individuare e sanzionare i responsabili è necessario, ma altrettanto importante è evitare che episodi simili si ripetano. Dal Comune sono infine arrivate le scuse ai cittadini che utilizzano correttamente i servizi del Parco Cederna e che, a causa dei vandalismi, dovranno temporaneamente rinunciarvi.

(foto archivio: precedenti vandalismi alle strutture del parco di Bregnano)

16102026