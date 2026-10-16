Comasco

MOZZATE – Libri, incontri con gli autori e attività per i più piccoli: domenica 18 ottobre piazza Cornaggia a Mozzate ospita la Fiera del Libro, una giornata dedicata alla lettura e alla scoperta, con iniziative pensate per coinvolgere anche le famiglie. La manifestazione è in programma dalle 10 alle 18 e, in caso di maltempo, sarà rinviata a domenica 25 ottobre.

La fiera aprirà alle 10, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere gli autori presenti e scoprire le loro opere. Un appuntamento per avvicinarsi a storie e generi diversi, sfogliare libri e incontrare direttamente chi li ha scritti. Nel pomeriggio spazio anche ai sapori della tradizione con la castagnata organizzata dal Gruppo Alpini di Mozzate, prevista dalle 14 alle 18. Dalle 15 alle 17, invece, i bambini potranno partecipare a un laboratorio di rinvaso realizzato in collaborazione con la Fondazione Minoprio, un’attività pratica per avvicinare i più piccoli al mondo delle piante e alla cura del verde.

La Fiera del Libro si propone così come un’occasione per trascorrere una domenica tra cultura, socialità e attività all’aria aperta, coinvolgendo lettori, famiglie e curiosi. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, l’iniziativa sarà spostata al 25 ottobre.

(foto archivio)

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