Comasco

TURATE – Il problema dei cattivi odori non conosce confini comunali. Le esalazioni moleste, da tempo al centro di segnalazioni e proteste soprattutto nella periferia sud di Saronno, interessano anche altre località del comprensorio. Tra queste c’è Turate, dove l’amministrazione comunale ha deciso di avviare un monitoraggio sistematico del fenomeno, coinvolgendo direttamente i cittadini attraverso la piattaforma MOLF di Arpa Lombardia. L’obiettivo è passare dalle singole segnalazioni a una raccolta organizzata di dati, che possa aiutare a comprendere quando, dove e con quale frequenza si manifestano gli odori sgradevoli. Un primo passo per cercare di individuare le possibili cause di un problema che, in alcune zone del territorio, si ripresenta periodicamente e crea disagio ai residenti.

Da Saronno a Turate, un problema che supera i confini comunali

A Saronno la questione è particolarmente sentita nei quartieri meridionali, dove negli anni non sono mancate segnalazioni di miasmi percepiti nelle abitazioni, nei giardini e lungo le strade. Episodi spesso difficili da ricondurre con certezza a una fonte specifica, anche perché gli odori possono essere trasportati dal vento e avvertiti a distanza dal punto in cui vengono prodotti. Anche a Turate sono emerse problematiche analoghe, tanto da spingere il Comune a organizzare una campagna di rilevazione. Un’iniziativa simile è in fase di avvio anche a Saronno, mentre viene valutata la possibilità di estendere il monitoraggio ad altri comuni della zona.

Il coinvolgimento di più amministrazioni potrebbe rivelarsi particolarmente utile proprio per la natura del fenomeno: le eventuali emissioni odorose non si fermano ai cartelli che delimitano i territori comunali.

Come funziona il sistema delle «sentinelle»

Il Comune di Turate cerca cittadini disponibili a partecipare al progetto come osservatori volontari. Le persone selezionate riceveranno credenziali personali per accedere a MOLF, la piattaforma sviluppata da Arpa Lombardia per raccogliere in modo strutturato le segnalazioni relative ai disturbi olfattivi.

Ogni volta che percepiranno un episodio di cattivo odore, i partecipanti potranno registrarlo attraverso gli appositi moduli, contribuendo alla costruzione di un quadro complessivo della situazione. Al primo accesso sarà necessario indicare la propria posizione geografica, che resterà il riferimento per l’intera durata del monitoraggio. La scelta dei volontari terrà conto anche della loro distribuzione sul territorio, così da garantire una copertura il più possibile rappresentativa delle diverse zone di Turate.

I dati raccolti permetteranno di analizzare la frequenza degli episodi, la loro distribuzione e le caratteristiche delle molestie olfattive. Le informazioni potranno quindi essere utilizzate come base per eventuali approfondimenti tecnici e richieste di verifica ad Arpa Lombardia e agli altri enti competenti.

Adesioni entro il 3 novembre

I cittadini di Turate interessati a diventare sentinelle degli odori potranno comunicare la propria disponibilità entro martedì 3 novembre, scrivendo all’indirizzo [email protected].

Nella comunicazione dovranno essere indicati nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo email, necessari per l’eventuale coinvolgimento nel progetto e per l’assegnazione delle credenziali di accesso. Il monitoraggio non consentirà, da solo, di individuare automaticamente i responsabili delle eventuali emissioni. Potrà però fornire elementi più precisi rispetto alle segnalazioni occasionali, permettendo agli enti competenti di valutare se e dove concentrare gli accertamenti. Per Saronno e Turate si apre dunque una nuova fase nella gestione di un problema che da tempo suscita preoccupazione tra i residenti. La speranza è che la collaborazione tra cittadini, amministrazioni e Arpa possa contribuire finalmente a fare chiarezza sull’origine dei cattivi odori e sulle possibili soluzioni.

15102026