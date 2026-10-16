Ceriano Laghetto: posticipata l’accensione dei riscaldamenti
16 Ottobre 2026
CERIANO LAGHETTO – Considerando ancora il bel tempo e le temperature di questi giorni, superiori alla media stagionale, è stato disposto il posticipio dell’accensione del riscaldimento. Con l’ordinanza sindacale n. 28/2026, gli impianti termici a combustione adibiti a riscaldamento potranno essere accesi a partire giovedì 22 ottobre.
Il provvedimento mira a favorire la riduzione dei consumi energetici e a contenere le emissioni inquinanti in atmosfera. Prima del 22 ottobre, in caso di situazioni climatiche particolarmente avverse, è comunque consentita l’accensione facoltativa degli impianti per una durata massima di 7 ore giornaliere, esclusivamente all’interno della fascia oraria dalle 5 alle 23.
L’ordinanza non si applica alle seguenti categorie, che possono quindi accendere il riscaldamento secondo le modalità ordinarie:
- Strutture sanitarie e assistenziali: ospedali, cliniche, case di cura e strutture ricettive dedicate alla tutela di fasce vulnerabili.
- Servizi per la prima infanzia: asili nido e scuole materne.
- Siti industriali e artigianali: complessi produttivi in cui il rinvio sia incompatibile con imprescindibili esigenze tecnologiche o con i cicli di produzione.
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