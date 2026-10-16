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CESANO MADERNO – Un viaggio tra sapori, tradizioni e culture di tutto il mondo, senza lasciare la Brianza. Da oggi venerdì 16 a domenica 18 ottobre il centro storico di Cesano Maderno ospiterà la 24ª edizione del Mercato Europeo, una delle manifestazioni più attese dell’autunno, con 120 operatori provenienti da oltre 30 Paesi di quattro continenti.

A presentare l’appuntamento è stato il sindaco Gianpiero Bocca, che ha sottolineato il legame ormai consolidato tra la città e la manifestazione. «Dal 16 al 18 ottobre Cesano Maderno torna ad aprire le porte al mondo con la 24ª edizione del Mercato Europeo, uno degli appuntamenti più attesi e ormai parte della tradizione della nostra città», ha annunciato il primo cittadino.

I numeri raccontano le dimensioni dell’evento: oltre due chilometri di esposizione nelle vie attorno a piazza Arese, con bancarelle, prodotti gastronomici, artigianato e specialità internazionali. Il percorso interesserà in particolare via Milano, via Cerati e via Cozzi. «Per tre giorni il centro storico si trasformerà in un grande viaggio tra 120 operatori provenienti da oltre 30 Paesi e quattro continenti, con specialità gastronomiche, prodotti tipici e artigianato da ogni parte del mondo: oltre due chilometri di esposizione animeranno le vie intorno a piazza Arese», ha evidenziato Bocca.

Tra le proposte gastronomiche annunciate figurano le spezie della Provenza, i biscotti della Bretagna, le birre belghe e irlandesi, la paella spagnola, i tacos messicani e l’asado argentino. Spazio anche all’artigianato, con prodotti provenienti, tra gli altri, da Ecuador e Marocco.

Il Mercato Europeo non sarà però soltanto un grande appuntamento commerciale. Il programma comprenderà mostre d’arte, laboratori per bambini, spettacoli, iniziative benefiche, auto e moto storiche e appuntamenti dedicati alla prevenzione sanitaria.

«Una manifestazione che ogni anno porta a Cesano migliaia di persone e che unisce scoperta, convivialità e incontro tra culture diverse», ha ricordato il sindaco, invitando cittadini e visitatori a partecipare: «Vi aspettiamo dal 16 al 18 ottobre, dalle 10 a mezzanotte, nel cuore della nostra città».

Tra le principali iniziative collaterali spiccano la mostra Stregherie a Palazzo Arese Borromeo, l’esposizione dedicata all’artista Franco Dacquati a Palazzo Arese Jacini, la castagnata solidale, le manifestazioni dedicate ai veicoli d’epoca e la camminata Pittarosso Pink Parade.

Il programma completo, giorno per giorno

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

Mercato Europeo – Centro storico

Dalle 10 alle 24: apertura dei 120 operatori internazionali lungo oltre due chilometri di percorso, tra piazza Arese, via Milano, via Cerati e via Cozzi.

Piazza Arese e cortile d’onore di Palazzo Arese Jacini: stand informativi e promozionali di Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda (ISAL), Corpo musicale Giuseppe Verdi di Binzago, Karate-Do Avis, CineTeatro Excelsior, Rifugio Animare ODV, polizia locale e protezione civile.

Parco Arese, area giochi: tappeti elastici e gonfiabili dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Venerdì 16 ottobre

Palazzo Arese Borromeo

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: mostra Stregherie, percorso immersivo dedicato alla figura della strega tra storia, stereotipi e interpretazioni culturali. Visite autonome alla mostra e al Palazzo. Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto.

Oratorio dei Santi Angeli Custodi, Palazzo Arese Borromeo

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18: mostra collettiva Artistiche Pluralità, con opere di Angelo Alessandrini, Maria Cristina Faverio, Daniela Napolitano, Michelangelo Pizzarelli e Giovanni Smeraldi. Ingresso libero.

Sabato 17 ottobre

Palazzo Arese Borromeo

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19: mostra Stregherie, con visite autonome alla mostra e al Palazzo. Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto. Ultimo ingresso 40 minuti prima della chiusura.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18: mostra collettiva Artistiche Pluralità. Ingresso libero.

Palazzo Arese Jacini, cortile d’onore

Dalle 10 alle 21: mostra Franco Dacquati. Tra città sognate e memoria della guerra, dedicata ai dipinti e alle sculture dell’artista milanese.

Dalle 10 alle 12: Sulle orme di Dacquati, laboratorio gratuito di pittura per bambini dai 7 agli 11 anni, con una breve visita alla mostra e la realizzazione di disegni ispirati alle opere.

Dalle 16 alle 18: Costruire una trottola, dimostrazione artigianale della lavorazione del legno, con distribuzione di trottole ai bambini fino a esaurimento delle disponibilità. Partecipazione gratuita.

Alle 17.30: inaugurazione della mostra dedicata a Franco Dacquati, a cura dell’ISAL.

Auditorium Paolo e Davide Disarò

Dalle 10 alle 19: mostra di auto e moto d’epoca e fotografie storiche, con una retrospettiva dedicata ai 60 anni della Fiat 124 Sport Spider e al Piaggio Ciao. Ingresso libero. Organizzazione dell’Auto Moto Club Brianza Storica.

Piazza Arese

Dalle 16 alle 20: sesta Castagnata solidale, a cura del Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Cesano Maderno.

Domenica 18 ottobre

Palazzo Arese Borromeo

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19: mostra Stregherie, con visite autonome. Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto. Ultimo ingresso 40 minuti prima della chiusura.

Alle 10.30: visita guidata alla mostra Stregherie e al Palazzo, riservata agli adulti. Costo 15 euro, prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected] .

. Alle 15 e alle 16.30: visite guidate agli affreschi del Piano Nobile di Palazzo Arese Borromeo. Biglietto unico 6 euro, prenotazione attraverso il sito di Ville Aperte.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18: mostra collettiva Artistiche Pluralità, nell’Oratorio dei Santi Angeli Custodi. Ingresso libero.

Palazzo Arese Jacini, cortile d’onore

Dalle 15 alle 18: apertura della mostra Franco Dacquati. Tra città sognate e memoria della guerra.

Dalle 14 alle 16: Costruire una trottola, dimostrazione della lavorazione del legno con distribuzione gratuita delle trottole disponibili ai bambini.

Dalle 15 alle 18: Le città di Dacquati, laboratorio multisensoriale gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni, accompagnati da un adulto. I partecipanti potranno costruire paesaggi immaginari utilizzando materiali, forme e colori.

Alle 17.30: inaugurazione della mostra di Franco Dacquati, come indicato anche nel programma comunale.

Dalle 20.30: spettacolo Passi sospesi. Danze sui trampoli ispirate alle ballerine di Franco Dacquati, performance con coreografie e ombrelli luminosi.

Piazza Esedra e centro storico

Camminata Pittarosso Pink Parade, percorso di circa 5,87 chilometri dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili. Arrivo previsto alle 10.30 nel Giardino Arese Borromeo, seguito da una lezione gratuita di yoga. A cura della Fondazione Umberto Veronesi.

Dalle 9 alle 19: esposizione statica di veicoli storici.

Alle 10.30: partenza da piazza Esedra della sfilata di veicoli storici lungo le vie cittadine, con ritorno nella stessa piazza.

Auditorium Paolo e Davide Disarò

Dalle 9 alle 19: mostra di auto e moto d’epoca e fotografie storiche, dedicata anche alla Fiat 124 Sport Spider e al Piaggio Ciao. Ingresso libero.

Piazza Arese

Dalle 10 alle 20: sesta Castagnata solidale, organizzata dal Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale con il Gruppo Alpini cittadino.

Per le indicazioni sui parcheggi consigliati e le modifiche alla viabilità è possibile consultare il sito del Comune di Cesano Maderno.

16102026