Cogliate

COGLIATE – Interventi di potenziamento e manutenzione della rete elettrica a Cogliate, nelle zone che durante l’estate avevano registrato disservizi legati alle ondate di calore. I lavori sono stati eseguiti nelle scorse settimane da E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione.

A fare il punto della situazione è stata l’Amministrazione comunale, che ha recentemente incontrato i responsabili dell’azienda per approfondire le criticità emerse durante il periodo estivo e conoscere gli interventi effettuati per migliorare il servizio. In particolare, i lavori hanno riguardato due linee elettriche in bassa tensione che alimentano le utenze di sette strade cittadine: via Comasinella, via Leonardo da Vinci, via Luini, via Volta, via Marconi, via Leopardi e via Pascoli.

I tecnici di E-Distribuzione hanno effettuato interventi di potenziamento della rete e provveduto alla sostituzione di componenti elettromeccanici all’interno della cabina di trasformazione. Secondo quanto comunicato dall’azienda, le opere realizzate consentiranno di migliorare la continuità e la qualità della fornitura elettrica nelle aree interessate, riducendo le criticità che si erano manifestate durante i mesi più caldi. L’incontro con il Comune è servito anche a illustrare nel dettaglio la tipologia dei lavori eseguiti e i benefici attesi per le utenze del territorio.

Per informazioni sugli interventi programmati e sulle eventuali interruzioni del servizio, E-Distribuzione invita i cittadini a consultare il sito www.e-distribuzione.it, utilizzare l’app dedicata oppure rivolgersi ai canali di assistenza dell’azienda.

(foto archivio)

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