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Gestire la produzione di componenti termoplastici complessi rappresenta una delle sfide più insidiose per i Technical Buyer e i Project Manager industriali.

Nella prassi quotidiana infatti molte aziende si trovano ad affidare la commessa a una filiera spezzettata, dovendo coordinare in modo separato lo studio di progettazione, l’officina meccanica per la realizzazione dell’attrezzatura, lo stampatore esterno per la produzione in serie e ulteriori terzisti per le finiture.

Questa frammentazione genera inutili costi di trasporto intermedi, un allungamento del time-to-market e, soprattutto, il rischio concreto di continui rimpalli di responsabilità in presenza di difetti o tolleranze errate.

Per chi deve garantire il rispetto dei tempi e del budget, il timore reale è di trovarsi con lotti non conformi e soffrire costosi fermi produttivi sulle linee di montaggio o costi imprevisti.

La scelta del fornitore deve quindi diventare una vera e propria operazione strategica di gestione del rischio di progetto.

La soluzione strategica è il modello di “referente unico” di Stamplast Italia

Di fronte a una supply chain frammentata, la risposta strutturata per azzerare la complessità si trova nel modello del referente unico.

Ed è proprio su questo principio che si fonda l’operatività di Stamplast Srl, realtà industriale radicata dal 1978 a Casalmoro, in provincia di Mantova.

Con oltre quarantacinque anni di attività ininterrotta, Stamplast rappresenta una concreta garanzia di stabilità finanziaria e profondo know-how nel settore.

L’azienda gestisce internamente e in modo integrato l’intero ciclo di vita del componente: dalla progettazione stampi iniziale alla lavorazione dell’attrezzatura in officina, fino allo stampaggio a iniezione di serie, alla personalizzazione estetica e all’assemblaggio finale.

Un’architettura produttiva che negli anni ha portato Stamplast a semplificare in modo netto le attività operative e anche le operazioni contrattuali: un unico interlocutore tecnico, un solo contratto commerciale e la totale presa in carico della responsabilità sul risultato finale.

Ecco perché si posiziona sul mercato come un partner capace di ridurre l’esposizione al rischio e abbattere i costi nascosti di coordinamento gestionale.

Ingegneria di processo in 3 fasi: progettazione, costruzione stampi e ottimizzazione dei costi

Per fare tutto questo, Stamplast integra la progettazione di stampi termoplastici con la fabbricazione meccanica nell’officina interna.

Un approccio coordinato che assicura che lo stampo sia configurato fin da subito sulle impostazioni delle presse aziendali, azzerando i tassi di errore e riducendo i tempi di messa a punto e avviamento.

A dimostrazione di quanto la co-progettazione incida sulla sostenibilità finanziaria, il CEO Massimo Rossi cita spesso un caso reale. Quello di un cliente che aveva bisogno di contenere drasticamente il budget iniziale pur mantenendo tolleranze millimetriche sulle dimensioni.



In quel caso l’analisi preventiva dei tecnici Stamplast ha permesso di applicare una standardizzazione intelligente su alcuni componenti dell’attrezzatura, riducendo la spesa iniziale per la costruzione degli stampi termoplastici da 35.000 euro a soli 18.000 euro, senza rinunciare ai requisiti qualitativi.

La produzione industriale di Stamplast Italia

Quando il progetto entra nel vivo della produzione di serie, lo stampaggio ad iniezione esprime tutto il suo valore: fondendo la plastica e iniettandola ad alta pressione nello stampo, ogni singolo pezzo esce perfettamente identico al primo.

Per il cliente, questo significa zero sorprese, tolleranze sempre rispettate e lotti omogenei, anche su grandissimi volumi, senza il rischio di deformazioni o difetti nel tempo.

Per soddisfare le esigenze di diversi settori industriali, Stamplast garantisce poi un’elevata flessibilità nella scelta dei materiali, lavorando sia polimeri di uso comune (come ABS, Poliammide PA e Polipropilene PP) sia tecnopolimeri complessi (PPS e PPO) e affiancando a questi soluzioni sostenibili come le bioplastiche e la plastica rigenerata.

Questo ritmo produttivo è sostenibile grazie a un parco macchine di 12 presse industriali ad alta tecnologia con capacità produttiva molto versatile: si spazia da micro-componenti di soli 50 grammi fino a grandi pezzi monoblocco da 8 kg.

Queste caratteristiche, insieme a un magazzino logistico di oltre 3.000 metri quadrati, garantiscono una reattività straordinaria, con possibilità di consegna in soli 3 giorni dall’ordine per specifici settori.

Garanzie di qualità e finiture “chiavi in mano”

A garanzia di questo ritmo produttivo e della costante assenza di difetti nei lotti, Stamplast opera sotto un rigoroso sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001. Questo standard assicura un controllo continuo dei processi e la completa tracciabilità delle materie prime lungo tutta la filiera.

Oltre al controllo qualitativo, per consegnare un componente industriale realmente “chiavi in mano” e pronto all’integrazione immediata nelle catene di montaggio, l’azienda affianca allo stampaggio tradizionale tecnologie avanzate come la GAIM Technology (stampaggio ad iniezione assistito da gas per la realizzazione di pezzi cavi) e l’IML (In-Mold Labeling per la decorazione diretta in cavità).

Il ciclo si completa poi con lavorazioni interne di serigrafia su plastica, tampografia, stampa a caldo e assemblaggi meccanici, evitando i rischi e i costi di spedizione verso terzisti esterni.

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