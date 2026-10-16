Saronnese

GERENZANO – In giro per il paese su un monopattino elettrico, apparentemente senza casco e con un abbigliamento decisamente informale, a cominciare dalle ciabatte ai piedi. Una scena curiosa, immortalata in una fotografia pubblicata sui social da Futuro Nazionale Gerenzano, che ha colto l’occasione per sollevare una questione ben più ampia: il rispetto delle regole e la sicurezza sulle strade cittadine. Al centro della segnalazione c’è soprattutto l’assenza, almeno apparente, del casco obbligatorio. Le calzature aggiungono un particolare singolare all’immagine, pur non rappresentando di per sé una violazione specifica delle norme sulla circolazione dei monopattini.

«La fotografia che pubblichiamo mostra una persona alla guida di un monopattino elettrico, apparentemente senza il casco previsto dalla normativa vigente. Un episodio che offre l’occasione per affrontare una questione più ampia: il rispetto delle regole e la capacità delle istituzioni di garantirne l’applicazione», spiegano gli esponenti locali di Futuro Nazionale. Il movimento tiene comunque a precisare: «Non intendiamo trasformare una fotografia in un processo sommario, né attribuire comportamenti a categorie di persone sulla base della loro provenienza. Il rispetto della legge riguarda tutti, indistintamente».

Dall’episodio si passa quindi al problema dei controlli e delle risorse disponibili per la polizia locale. «A Gerenzano, già ai tempi dell’Amministrazione leghista, il servizio di Polizia locale si trovava a operare con appena due agenti. Una condizione che rendeva inevitabilmente complesso assicurare una presenza capillare e continuativa sul territorio», ricorda Futuro Nazionale, sottolineando come la sicurezza non debba diventare un terreno di scontro tra schieramenti politici.

La proposta è quella di rafforzare la collaborazione tra i Comuni della zona, anche attraverso servizi coordinati di polizia locale e iniziative condivise di prevenzione. «Non possiamo pretendere che ogni singola Amministrazione, soprattutto quelle dei Comuni di dimensioni contenute, affronti isolatamente problematiche che hanno ormai una dimensione sovracomunale. Occorre superare la logica del campanile amministrativo e recuperare una visione territoriale», sostiene il movimento.

La conclusione è un invito alla responsabilità condivisa: «Come Futuro Nazionale Gerenzano riteniamo che la sicurezza non debba diventare terreno di contrapposizione permanente tra maggioranza e opposizione. Deve tornare a essere una responsabilità istituzionale condivisa». Tutto è partito, insomma, da una fotografia piuttosto insolita: un monopattino, un casco che sembrerebbe mancare e un paio di ciabatte. Quanto basta per aprire una discussione sul rispetto delle regole e sulla presenza dei controlli nelle strade di Gerenzano.

(foto: rappresentazione grafica della vicenda)

16102026