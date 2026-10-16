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COGLIATE – Prosegue il percorso di risanamento di Giochi Preziosi, ma restano numerose incognite sul futuro occupazionale del gruppo, la cui sede centrale si trova a Cogliate, alle porte di Saronno. A preoccupare i sindacati è soprattutto la progressiva riduzione degli organici: 95 lavoratori in meno tra il settore retail e quello wholesale, secondo i dati illustrati nell’ultimo confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il piano di risanamento e i nuovi investitori

A fare il punto è la Uiltucs, dopo l’incontro tra azienda, organizzazioni sindacali e rappresentanti ministeriali a Roma.

Giochi Preziosi ha confermato il deposito, avvenuto il 6 agosto, del piano di risanamento, che prevede l’ingresso di nuovi investitori e il conferimento nel perimetro italiano del 51% della società spagnola Famosa, appartenente al gruppo. Il Tribunale di Milano ha richiesto il 3 settembre documentazione integrativa. Il Ministero ha intanto ritenuto necessari ulteriori approfondimenti sul progetto industriale e sulle conseguenze occupazionali.

I numeri: 83 lavoratori in meno nel retail

Particolarmente significativa la contrazione degli organici nelle tre società retail, passati complessivamente da 191 a 108 addetti tra marzo e il 5 ottobre.

Società Prima Al 5 ottobre Riduzione GP Store 88 46 -42 GPH 56 30 -26 Startrade 47 32 -15 Totale 191 108 -83

Secondo i dati aziendali, le 83 uscite sono riconducibili a 78 dimissioni volontarie e a 5 trasferimenti nell’ambito di cessioni di ramo d’azienda.

Wholesale, altre 12 dimissioni

Anche nel settore wholesale, tra il 19 gennaio e il 5 ottobre, si è registrata una riduzione degli organici:

GP SpA: da 96 a 85 dipendenti, 11 in meno.

da 96 a 85 dipendenti, 11 in meno. GP Italia: da 39 a 38 dipendenti, uno in meno.

Complessivamente si tratta di altre 12 dimissioni. Sommando i due settori, la riduzione degli organici comunicata raggiunge quindi 95 unità, di cui 90 per dimissioni e 5 per cessione di ramo.

La preoccupazione per la sede di Cogliate

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno espresso forti critiche per la progressiva dismissione della rete commerciale e per la mancata presentazione di un piano industriale dettagliato alle organizzazioni sindacali.

Particolare attenzione è rivolta alla sede centrale di Cogliate, dove il ricorso alla cassa integrazione risulta differenziato tra società e lavoratori, nonostante la presenza di attività svolte trasversalmente. I sindacati chiedono di conoscere quali funzioni resteranno operative, quanti dipendenti saranno necessari e quale ruolo avrà la sede nel futuro assetto del gruppo, sempre più orientato verso il wholesale.

Due nuovi incontri: 27 ottobre e 25 novembre

Il confronto proseguirà al Ministero con due appuntamenti già fissati: martedì 27 ottobre, nel pomeriggio, e mercoledì 25 novembre. L’obiettivo sarà approfondire direttamente con l’azienda i contenuti del piano di risanamento, l’organizzazione futura e le ricadute sui livelli occupazionali.

Per i sindacati resta indispensabile ottenere risposte concrete prima che ulteriori decisioni possano modificare definitivamente la struttura e gli organici del gruppo.

16102026