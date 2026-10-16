Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 14 ottobre, ci sono il ritrovamento di un tredicenne che non era arrivato a scuola, l’intervento dei soccorsi in piazza Cadorna, la prima produzione di olio d’oliva a Saronno e i cinque riconoscimenti della Ciocchina 2026.

Ore di apprensione a Garbagnate Milanese per un ragazzo di 13 anni uscito di casa per andare a scuola, ma mai arrivato in classe. La polizia locale e i carabinieri hanno avviato le ricerche, controllando anche le immagini della videosorveglianza. Il giovane è stato ritrovato in buone condizioni e riaffidato alla madre. In seguito è emerso che si era allontanato perché preoccupato per una verifica scolastica prevista proprio quella mattina.

Intervento di carabinieri, polizia locale e ambulanza nella serata di mercoledì 14 ottobre in piazza Cadorna, a Saronno. Pochi minuti prima delle 21 è scattata una richiesta di aiuto e alcuni testimoni hanno riferito di una lite violenta, al termine della quale una persona è rimasta ferita ed è stata accompagnata all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto, anche attraverso le immagini della videosorveglianza.

A Saronno è stata ottenuta una prima produzione locale di olio d’oliva, una curiosità che ha suscitato interesse sui social e aperto una riflessione sui cambiamenti climatici. A raccontare il risultato è stato un cittadino che ha condiviso le fotografie del raccolto nel gruppo Facebook “L’Unico Sei di Saronno se…”. Temperature più alte possono rendere possibili alcune coltivazioni anche in territori tradizionalmente meno vocati, ma un singolo raccolto non basta a indicare una trasformazione stabile del clima o del territorio.

Sono cinque i riconoscimenti assegnati dal Comune di Saronno per la Ciocchina 2026, la civica benemerenza destinata a persone e realtà che hanno contribuito alla vita della comunità. I premiati sono CISV – Hurricane Saronno, Carlo Legnani, Ivonne Trebbi alla memoria, Franco Turconi alla memoria e Giorgio Cavallari alla memoria. La cerimonia di consegna è in programma sabato 24 ottobre alle 15 in Sala Vanelli.

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