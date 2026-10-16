Comasco

LOCATE VARESINO – Una giornata di festa, musica ed emozioni per celebrare i 45 anni dalla fondazione del Gruppo Alpini di Locate Varesino. L’anniversario è stato ricordato nei giorni scorsi con una cerimonia all’oratorio, che ha rappresentato anche l’occasione per rendere omaggio ad alcuni cittadini distintisi per il loro impegno sociale. Alla manifestazione hanno partecipato il Corpo musicale cittadino e il coro La Rocca di Appiano Gentile, che hanno accompagnato i festeggiamenti con un repertorio di brani conosciuti, cantati anche dai presenti.

Durante la cerimonia il sindaco ha consegnato una targa commemorativa al presidente del Gruppo Alpini, quale riconoscimento per i 45 anni di presenza e attività dell’associazione sul territorio. Particolarmente significativo anche il momento dedicato alle benemerenze civiche. Sono stati premiati Alberto Cazzaniga, Mariuccia Corbella e Camillo Colombo, tre cittadini locatesi che si sono distinti per meriti sociali e per il contributo offerto alla comunità.

Un pomeriggio caratterizzato da partecipazione e commozione, nel quale la musica e i riconoscimenti hanno contribuito a sottolineare il legame tra gli Alpini e il paese. L’Amministrazione comunale ha ricordato la manifestazione come un’occasione di incontro particolarmente sentita, destinata a lasciare un bel ricordo nei partecipanti.

16102026