Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nella mattinata di ieri, giovedì 15 ottobre, lungo la Varesina, dove un ciclista di 80 anni è stato urtato da un’automobile ed è finito sull’asfalto. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto.

L’episodio si è verificato attorno alle 9.30. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato urtato da una vettura che si stava immettendo da una via laterale. L’automobilista si è immediatamente fermato, chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il ciclista, rimasto sempre cosciente, ha ricevuto le prime cure ed è stato successivamente accompagnato in ospedale per gli accertamenti necessari a escludere eventuali conseguenze della caduta. Durante le operazioni di soccorso una corsia della Varesina è rimasta parzialmente chiusa per circa mezz’ora, con rallentamenti alla circolazione lungo una delle principali arterie cittadine.

(foto archivio)

16102026