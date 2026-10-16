Cronaca

SARONNO – Controlli a tutto campo al mercato cittadino del mercoledì, dove la polizia locale ha individuato e sanzionato un venditore abusivo. L’intervento è avvenuto durante il consueto appuntamento settimanale, frequentato da centinaia di cittadini. Gli agenti hanno sorpreso un trentenne nordafricano che aveva improvvisato un punto vendita tra i banchi regolari, sistemando alcune borse contenenti abiti usati. L’uomo è stato identificato e, oltre al sequestro della merce, ha ricevuto una sanzione amministrativa superiore ai mille euro.

Nel corso della mattinata la polizia locale è intervenuta anche per soccorrere una donna sulla cinquantina che, forse abbagliata dal sole o distratta dal telefonino, aveva urtato con la testa il palo di un cartello stradale, cadendo a terra. Fortunatamente se l’è cavata con lievi contusioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: polizia locale di Saronno fra i banchi del mercato cittadino)

16102026