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SARONNO – Il tempo che ritorna, i cambiamenti della natura e la possibilità di osservare uno stesso luogo in momenti diversi diventano protagonisti di Kyklos, la mostra fotografica di Laura Ballerini in programma al Museo dell’Illustrazione, in via Caduti della Liberazione 25, nel cortile interno, nell’ambito della 21esima edizione del Saronno Fotofestival, dal 17 al 25 ottobre.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (Gfas) con il patrocinio e il contributo del Comune di Saronno, propone una settimana di mostre, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati ai diversi linguaggi della fotografia.

Le fotografie saranno esposte secondo il calendario del festival. Sabato 17 ottobre sarà possibile visitare la mostra dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 18 ottobre l’apertura sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Le esposizioni torneranno visitabili sabato 24 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e domenica 25 ottobre, giornata conclusiva del festival, negli stessi orari.

La mostra

La parola greca kykloς (κύκλος) significa circolo, ciclo ma non è il suo unico significato, infatti questa parola è legata al concetto di ritorno ciclico che,

postula che il tempo e la storia non procedano in linea retta verso una fine, ma si muovano in un circolo perpetuo dove tutto si ripete. Infatti per i greci il

tempo è sferico, non ha un inizio e non ha una fine, contiene tutto il passato tutto il futuro, nulla si crea dal nulla e nulla si distrugge.

Con questa premessa, avete mai visto un luogo in momenti diversi del giorno, di un mese, di una stagione o di un anno contemporaneamente?

L’autrice

Laura Ballerini è una giovane fotografa nata a Milano il 6 gennaio 2009. Attualmente sta completando gli studi presso I’Iis Galilei-Luxemburg seguendo l’indirizzo di Servizi Culturali e dello Spettacolo ed intende proseguire gli studi sempre nel campo della fotografia e del cinema. Sviluppa la sua passione per la fotografia grazie agli esempi del nonno paterno. Laura, come soggetto, predilige natura, perché ne è attratta e incuriosita e le trasmette emozioni profonde. Kyklos è il suo primo lavoro e mostra come fotografa. Per lei la fotografia è mezzo per poter raccontare emozioni senza l’uso delle parole superando la sua timidezza, ogni scatto nasce dalla curiosità di osservare il mondo da una prospettiva diversa e di cogliere dettagli che spesso sfuggono.

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