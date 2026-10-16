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SARONNO – Raccontare chi ogni giorno sceglie di dedicare tempo ed energie agli altri, attraverso ritratti e fotografie capaci di restituire il valore della solidarietà quotidiana. È questo l’obiettivo di Volti che aiutano, la mostra fotografica collettiva del Gruppo Fotografico Agorà Saronno, a cura di Marco De Scalzi, in programma all’Art Cafè di viale Santuario 11, nell’ambito della 21esima edizione del Saronno Fotofestival, dal 17 al 25 ottobre.

La manifestazione, organizzata dal gruppo fotografico Agorà Saronno (Gfas) con il patrocinio e il contributo del Comune di Saronno, propone una settimana di mostre, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati ai diversi linguaggi della fotografia. Le fotografie saranno esposte all’Art Cafè secondo il calendario del festival. Sabato 17 ottobre sarà possibile visitare la mostra dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 18 ottobre l’apertura sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Le esposizioni torneranno visitabili sabato 24 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e domenica 25 ottobre, giornata conclusiva del festival, negli stessi orari.

La mostra

C’è un momento preciso in cui l’aiuto smette di essere un’idea astratta, un valore narrato nei libri una buona intenzione, e diventa vita vera: quel momento si riflette negli occhi di chi si mette servizio degli altri. “Volti che aiutano” nasce dall’esigenza di fermare l’attenzione su quello spazio intimo e potente. In una società che corre veloce e che spesso consuma le immagini senza decodificarle, questo progetto fotografico sceglie di fare un passo indietro, di rallentare e di mettere al centro l’essere umano.

Attraverso una serie di ritratti e scatti di reportage, la mostra esplora il mondo del volontariato, della cura e della solidarietà quotidiana. Ma non lo fa raccontando solo l’azione – il gesto di soccorrere, di stringere una mano o di distribuire un pasto – bensì soffermandosi sulle persone. Chiedendosi: chi

c’è dietro quella presenza costante? I protagonisti di questa ricerca sono uomini e donne differenti per età, storie e percorsi, accumunati da una scelta profonda: dedicare una parte del proprio tempo al bene comune. La fotocamera cattura la verità delle loro espressioni: i segni della stanchezza che convivono con la luce della determinazione, i sorrisi spontanei, la concentrazione nei momenti più complessi, la serenità di chi sa di fare la propria parte.

Dal punto di vista visivo, il progetto gioca su un linguaggio essenziale e rispettoso. La luce dei ritratti in primo piano mettono a nudo la dignità di ogni soggetto, eliminando il superfluo per lasciare spazio all’empatia. Ogni scatto è accompagnato da brevi frammenti di storie personali, frasi lette o ascoltate

durante gli incontri, che restituiscono voce e profondità alle immagini. “Volti che aiutano” non è solo una mostra fotografica: è un invito a guardarsi intorno e a riconoscere il valore inestimabile di chi, sceglie di non voltarsi dall’altra parte. E’ una mappa visiva dell’umanità che cura, sostiene e protegge le nostre comunità, ricordandoci che dietro ogni grande gesto collettivo c’è sempre, prima di tutto, un volto.

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