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SARONNO – Venerdì 16 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attesi cieli poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una minima di 12°C e una massima di 21°C. I venti saranno deboli da Nord al mattino e da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo resterà stabile, con temperature massime ancora intorno ai 21°C. Nel corso della giornata si alterneranno momenti più soleggiati e qualche passaggio nuvoloso, con un possibile aumento delle nubi verso sera. Non sono previste piogge e il clima si manterrà mite nelle ore centrali.

In Lombardia l’alta pressione continuerà a garantire condizioni stabili e soleggiate, con qualche annuvolamento in arrivo in serata. Sulle basse pianure occidentali e sulle Alpi Retiche le nubi aumenteranno dal pomeriggio, mentre sulle basse pianure orientali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e orientali e sulle Orobie prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con possibili addensamenti serali. I venti saranno molto deboli, inizialmente occidentali e in rotazione dai quadranti sud-occidentali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4000 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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