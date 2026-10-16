Cronaca

SARONNO – Le urla in strada hanno richiamato l’attenzione dei residenti di via San Giuseppe, che hanno chiesto l’intervento della polizia locale. È iniziata così, giovedì 15 ottobre in serata, una movimentata lite tra marito e moglie in centro, conclusa con l’uomo bloccato e accompagnato al comando dopo aver aggredito gli agenti.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine della discussione ci sarebbe stata la decisione del marito di mettersi in auto con il figlio dopo aver bevuto. L’uomo era andato a riprendere il bambino all’attività sportiva. Una situazione che avrebbe provocato la reazione della moglie, che aveva iniziato a urlare per strada.

Il confronto tra i due è proseguito con toni tanto accesi da spingere i residenti a chiedere aiuto. In via San Giuseppe è quindi arrivata una pattuglia della polizia locale, intervenuta per chiarire quanto stesse accadendo.

Alla vista degli agenti, però, l’uomo avrebbe reagito con violenza, iniziando a colpirli con calci e pugni. Gli operatori sono riusciti a bloccarlo e lo hanno accompagnato al comando per gli accertamenti e l’identificazione.

Durante l’intervento l’uomo avrebbe anche danneggiato il finestrino dell’auto di servizio della polizia locale. Per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità, violenza e danneggiamento.

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