Città

SARONNO – Cancello chiuso con catene e lucchetto questa mattina, venerdì 16 ottobre, al liceo scientifico Gb Grassi di Saronno. È quanto ha trovato il primo personale arrivato nell’istituto scolastico, nell’ambito della giornata di protesta studentesca che oggi coinvolgerà diverse scuole cittadine.

L’impossibilità di accedere all’edificio ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, chiamati per consentire l’apertura della scuola. I pompieri hanno provveduto a rompere il lucchetto e a rimuovere il blocco, permettendo così di riaprire il cancello e ripristinare l’accesso all’istituto.

L’episodio si inserisce nella mobilitazione studentesca in programma oggi a Saronno. Nel frattempo, infatti, gli studenti di diversi istituti cittadini si stanno organizzando per dare vita a un corteo che attraverserà il quartiere scolastico per poi raggiungere il centro della città.

La manifestazione coinvolgerà quindi non soltanto il liceo Grassi, ma anche ragazzi provenienti da altre scuole superiori saronnesi. Il corteo rappresenterà il momento centrale della giornata di protesta, con gli studenti pronti a portare le proprie rivendicazioni nelle strade cittadine.

La protesta si inserisce in una giornata di mobilitazione per la scuola: oggi, venerdì 16 ottobre, il Sisa, Sindacato indipendente scuola e ambiente, ha proclamato uno sciopero nazionale di docenti, dirigenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, chiedendo assunzioni sui posti vacanti, stabilizzazione dei precari e aumenti degli stipendi di almeno il 20% netto per recuperare l’inflazione. Sul fronte studentesco, Osa e altri collettivi hanno promosso manifestazioni, tra cui il corteo di Torino, per denunciare le condizioni degli edifici scolastici, contestare il tetto agli studenti stranieri nelle classi e chiedere maggiori risorse per l’istruzione rispetto alle spese militari.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti