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SARONNO – Un nuovo fronte di crisi occupazionale si apre a Saronno. Questa mattina, venerdì 16 ottobre, i lavoratori della Barco, azienda belga che produce monitor e apparecchiature medicali nello stabilimento di via Banfi, hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata dopo aver appreso le prospettive di un pesante ridimensionamento della produzione locale.

La produzione potrebbe più che dimezzarsi

La notizia è emersa durante un incontro che si è svolto questa mattina nella sede di Confindustria a Gallarate, tra i rappresentanti dell’azienda e quelli sindacali. Secondo quanto riferito dai delegati dei lavoratori, Barco avrebbe prospettato per il 2027 una riduzione della produzione nello stabilimento saronnese da 50 mila a 20 mila pezzi, con il trasferimento in Cina di oltre la metà dei volumi produttivi.

Uno scenario che potrebbe comportare numerosi esuberi, anche se al momento non sono stati comunicati numeri precisi. La nuova prospettiva si aggiunge alla già annunciata riduzione di 25 lavoratori interinali.

Sciopero immediato, lavoratori fuori dalla fabbrica

La reazione sindacale è stata immediata. Al termine dell’incontro a Gallarate è stato proclamato uno sciopero per tutta la giornata e, poco prima di mezzogiorno, i dipendenti si sono radunati all’esterno dello stabilimento di via Banfi, nel centro di Saronno. I sindacati hanno respinto le ipotesi di ridimensionamento dell’attività produttiva e annunciato ulteriori iniziative di mobilitazione, a partire da lunedì.

La sede storica della Fimi, poi Phonola e Philips

Lo stabilimento di via Banfi è un luogo ben conosciuto dai saronnesi, soprattutto per il suo passato industriale. Il complesso è infatti legato alla storia della Fimi, della Phonola e della Philips, marchi che hanno segnato lo sviluppo manifatturiero cittadino. Si tratta di uno dei primi siti industriali italiani nei quali vennero prodotti televisori, un’attività che contribuì a rendere Saronno un importante centro dell’industria elettronica.

È importante precisare che Barco occupa attualmente gli spazi in affitto e non ha legami societari con Fimi, Phonola o Philips. Il riferimento a queste aziende riguarda esclusivamente la storia del complesso industriale.

Che cosa produce Barco

Barco è un gruppo tecnologico belga specializzato nello sviluppo e nella produzione di sistemi di visualizzazione professionale e soluzioni tecnologiche per diversi settori.

Tra le sue attività figurano monitor e apparecchiature per applicazioni medicali, utilizzati in ambito sanitario, oltre a tecnologie per la visualizzazione professionale, le sale di controllo e il settore audiovisivo. Lo stabilimento di Saronno opera nell’ambito della produzione di monitor e apparecchiature medicali. È proprio questa attività che, secondo quanto emerso dall’incontro sindacale, rischierebbe un consistente ridimensionamento a partire dal 2027.

16102026