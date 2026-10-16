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SARONNO – Al via la quinta stagione di Art Foyer, programma continuativo di mostre allestite nel foyer del Teatro di Saronno a cura di Associazione culturale Helianto e Associazione ArtigianArte (dell’artista Sabrina Romanò) in collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta. Con Rosso, Emanuele Gregolin torna a teatro dopo la mostra A come A del 2018. Il rosso è materia, energia, sangue, terra, memoria. Ed è proprio attorno a questa presenza, tanto concreta quanto simbolica, che si sviluppa la sua nuova esposizione.

Pittore milanese, Gregolin ha costruito nel tempo una ricerca personale nella quale figurazione, segno e colore si incontrano in immagini sempre più essenziali. Nelle sanguigne presentate a Saronno il rosso non è semplicemente un colore: è la materia stessa del disegno, una traccia che prende forma sulla carta e conserva qualcosa del gesto che l’ha generata. La sanguigna conobbe una straordinaria fortuna a partire dal Rinascimento. Leonardo, Michelangelo e numerosi altri grandi maestri la utilizzarono per studi di figura, ritratti e composizioni. Una tecnica antica che, nelle opere di Gregolin, ritrova una sensibilità pienamente contemporanea. Come di consueto il pubblico avrà modo di incontrare e conoscere l’artista in occasione dell’evento

di presentazione, programmato per sabato 17 ottobre alle 18.

Durante la presentazione gli attori dell’associazione Helianto proporranno un reading a tema, dedicato al rosso nelle sue diverse declinazioni artistiche e culturali. L’evento si concluderà con il consueto aperitivo allestito a cura di Galli al Teatro. La mostra Rosso di Emanuele Gregolin è allestita a cura di Sabrina Romanò ed è visitabile nel foyer del teatro dal 26 settembre al 7 novembre in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di

apertura della biglietteria. Si ringrazia Agenzia Immobiliare SezioneCasa di Saronno, sponsor dell’iniziativa, accanto a Galli al Teatro.

La mostra

“Rosso è il colore che resta quando l’immagine sembra svanire – così si legge nel testo critico di Pengpeng Wang – Nelle opere di Emanuele Gregolin realizzate fra il 2011 ed il 2026, la sanguigna non è soltanto una tecnica, ma materia del tempo: polvere minerale che aderisce alla carta come traccia del corpo e del ricordo. Ritratti, interni e scene collettive emergono da una linea mobile, ora lieve, ora addensata fino all’ombra. Il segno non descrive: cerca, interrompe, ritorna; registra la tensione di uno sguardo, il silenzio di una stanza, l’energia instabile di una folla. Gregolin osserva la vita quotidiana mentre accade e mentre già diventa memoria. Le figure non posano: abitano un tempo sospeso, colte nell’attesa, nel dialogo, nel lavoro o in un gesto rivolto oltre il foglio. Anche gli spazi partecipano a questa presenza. Finestre, tavoli e oggetti compongono un teatro intimo, dove ciò che è vicino può apparire remoto. Il titolo Rosso indica una temperatura emotiva prima ancora che cromatica: il rosso del sangue e della terra, dell’urgenza e della sedimentazione. Riducendo la tavolozza, l’artista amplifica lo sguardo: ogni vuoto diventa luce, ogni velatura distanza, ogni tratto una soglia tra apparizione e perdita. Le opere invitano a sostare davanti a ciò che rimane fragile e vivo: la presenza umana affidata alla memoria inquieta del segno”.

Emanuele Gregolin è nato a Milano nel 1972, ha compiuto studi d’arte, musica e architettura. È attivo in ambito artistico a partire dal 1990, partecipando a numerose rassegne d’arte e concorsi. Differenti sono le istituzioni pubbliche e private che hanno dedicato al suo lavoro pubblicazioni ed esposizioni, custodendo sue opere.

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